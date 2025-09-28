México y Brasil se enfrentan en el Grupo C de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025. El encuentro entre ambas selecciones se jugará este domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (Tiempo del Centro; 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la comuna de Ñuñoa, en la ciudad de Santiago, Chile. ¿Quieres ver el partido de la selección mexicana en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo de Nu9ve (Canal 9) en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Sky, Star TV y Totalplay. Aquí te damos a conocer los números de los canales de TV.
¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, México vs. Brasil por el Mundial Sub-20 2025?
Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del partido entre México y Brasil en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Brasil por el Mundial Sub-20 2025
- Día: Domingo 28 de septiembre de 2025
- Horario: 17:00 del Tiempo de Centro de México
- Estadio Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa, Santiago (Chile)
- TV: Canal 9 (Nu9ve)