La fase de grupos entra en un momento decisivo para la selección mexicana. México y Corea del Sur se enfrentarán este jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México y pondrá frente a frente a las dos selecciones que iniciaron el torneo con victoria, por lo que el ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

¿Quieres ver el partido del Tri en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible a través de Canal 9 de Nu9ve en señal abierta, además de diversos cableoperadores del país. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para seguir EN VIVO el México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta de uno de los encuentros más importantes de la segunda fecha del Grupo A.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Corea del Sur por Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Partido: México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A) Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México

19:00 horas del Tiempo del Centro de México Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron Ciudad: Zapopan, Jalisco (México)

Zapopan, Jalisco (México) TV: Canal 9 de Nu9ve

Canal 9 de Nu9ve Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)