Sintonice Canal 9 de Nu9ve en vivo gratis para disfrutar del partido de México vs. Sudáfrica en televisión abierta de México. Acceda de manera legal y segura a la transmisión online del encuentro por la Copa del Mundo 2026 hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Sintonice Canal 9 de Nu9ve en vivo gratis para disfrutar del partido de México vs. Sudáfrica en televisión abierta de México. Acceda de manera legal y segura a la transmisión online del encuentro por la Copa del Mundo 2026 hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Las selecciones de México y Sudáfrica se enfrentan en la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro entre ambas selecciones se jugará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (Tiempo del Centro; 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT) en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México (CDMX). ¿Quieres ver el partido México vs. Sudáfrica en vivo por el Mundial 2026 en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo de Nu9ve (Canal 9) en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Sky, Star TV y Totalplay. Aquí te damos a conocer los números de los canales de TV.

¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del partido entre México y Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

  • Canal 9 por señal abierta en todo México
  • Canal 9 de Totalplay
  • Canal 109 de Izzi
  • Canal 189 de Star TV
  • Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

  • Día: Jueves, 11 de junio de 2025
  • Horario: 13:00 del Tiempo de Centro de México
  • Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México (México)
  • TV: Canal 9 (Nu9ve)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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