Las selecciones de México y Sudáfrica se enfrentan en la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro entre ambas selecciones se jugará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (Tiempo del Centro; 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT) en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México (CDMX). ¿Quieres ver el partido México vs. Sudáfrica en vivo por el Mundial 2026 en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo de Nu9ve (Canal 9) en señal abierta, además de cableoperadores como Izzi, Sky, Star TV y Totalplay. Aquí te damos a conocer los números de los canales de TV.

¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del partido entre México y Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Día : Jueves, 11 de junio de 2025

: Jueves, 11 de junio de 2025 Horario : 13:00 del Tiempo de Centro de México

: 13:00 del Tiempo de Centro de México Lugar : Estadio Azteca, Ciudad de México (México)

: Estadio Azteca, Ciudad de México (México) TV: Canal 9 (Nu9ve)