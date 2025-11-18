El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez será nuevamente escenario de un partido emocionante. Digo eso sin temor a equivocarme porque, este martes 18 de noviembre, las selecciones de Panamá y El Salvador medirán fuerzas ahí por la Jornada 6 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025. Todo comenzará a las 20:00 en Panamá y Florida, 17:00 en California y 19:00 en El Salvador, Texas y Ciudad de México. Para que sepas cómo ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO a través del Canal 9 de TV MAX, sigue leyendo esta nota.

Ganarle 3-2 a Guatemala, en la fecha pasada, fue muy importante para la escuadra de ‘Los Canaleros’. Y es que ese resultado le ha permitido seguir soñando con una clasificación a la Copa Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Cecilio Waterman celebrando con su compañero Eric Davis después de anotar un gol durante el partido de fútbol de clasificación de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Guatemala y Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera en la Ciudad de Guatemala, el 13 de noviembre de 2025. (Foto: Johan ORDONEZ / AFP) / JOHAN ORDONEZ

Ahora, ante El Salvador, quiere conseguir una nueva victoria, pero las cosas no serán nada fáciles, pues el conjunto dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, que perdió 4-0 ante Surinam en la jornada anterior, desea darle una alegría a su gente.

Por las Eliminatorias Concacaf 2025, se enfrentarán las escuadras de Panamá y El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo VER Panamá vs. El Salvador EN VIVO vía Canal 9 de TVMax?

Si te encuentras en Panamá y quieres ver EN VIVO el partido de la selección de fútbol de dicho país contra El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025, debes sintonizar el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el territorio nacional.

Link para VER Panamá vs. El Salvador EN VIVO vía Canal 9 de TVMax

Ten en cuenta que también puedes ver el Panamá vs. El Salvador por las Eliminatorias Concacaf 2025 en la página web de TVMax. No desaproveches la oportunidad de seguir el minuto a minuto del compromiso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí