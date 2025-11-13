Duelo clave para la selección panameña en las Eliminatorias Concacaf 2026. Este jueves 13 de noviembre, por la Jornada 5 del Grupo A, se enfrentarán Panamá vs. Guatemala EN VIVO a través del Canal 9 de TV Max, a partir de las 9:00 p.m. hora Ciudad de Panamá . El Estadio Manuel Felipe Carrera será el escenario para este enfrentamiento, entre dos selecciones que cuentan con chances importantes para clasificarse al Mundial del próximo año.

¿Dónde ver Panamá vs. Guatemala EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).

Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá). Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.

App (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com. Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

Concacaf Go (transmisión internacional).

(transmisión internacional). FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.

en Estados Unidos. ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Guatemala por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

En televisión, basta con sintonizar el canal.

En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Panamá vs. Guatemala EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025

jueves 13 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera

Estadio Manuel Felipe Carrera Hora: 9:00 p.m. Ciudad de Panamá

9:00 p.m. Ciudad de Panamá Canal TV y Streaming: Canal 9 de TV Max