La despedida del ‘Scratch’ en el Maracaná previo a su participación en la Copa del Mundo 2026 será ante la selección panameña. No te pierdas, este domingo 31 de mayo, el juego de Panamá vs. Brasil en vivo a través de la señal del Canal 9 de TV Max, a partir de las 4:30 p.m. hora panameña, por un duelo amistoso como preparación de cara al Mundial. Luego de conocerse la lista de convocados de ambas naciones, empieza la ruta de preparación para ultimar detalles a pocas semanas del inicio del máximo torneo de fútbol.
¿Dónde ver Panamá vs. Brasil EN VIVO por Canal 9 de TVMax?
En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.
- TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
- Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.
- Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.
¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?
- Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
- Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
- Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
- Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
- También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.
¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?
La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:
- Concacaf Go (transmisión internacional).
- FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
- ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).
¿Es gratis ver Panamá vs. Brasil por Canal 9 TVMax?
Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.
- En televisión, basta con sintonizar el canal.
- En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.
Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Brasil por amistoso internacional 2026
- Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026
- Partido: Panamá vs. Brasil por amistoso a la Copa del Mundo 2026
- Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil
- Horario: 4:30 p.m. Ciudad de Panamá / 6:30 p.m. Río de Janeiro
- Canal TV: TV Max (Canal 9)
- Streaming: Medcom Go
