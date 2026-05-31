Señal de TV Max vía Canal 9 para ver el amistoso de Panamá vs. Brasil, este domingo 31 de mayo, en TV abierta por amistoso de preparación al Mundial 2026.
La despedida del ‘Scratch’ en el Maracaná previo a su participación en la Copa del Mundo 2026 será ante la selección panameña. No te pierdas, este domingo 31 de mayo, el juego de Panamá vs. Brasil en vivo a través de la señal del Canal 9 de TV Max, a partir de las 4:30 p.m. hora panameña, por un duelo amistoso como preparación de cara al Mundial. Luego de conocerse la lista de convocados de ambas naciones, empieza la ruta de preparación para ultimar detalles a pocas semanas del inicio del máximo torneo de fútbol.

¿Dónde ver Panamá vs. Brasil EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

  • TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
  • Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web .
  • Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

  1. Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
  2. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
  3. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
  4. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
  5. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en .

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

  • Concacaf Go (transmisión internacional).
  • FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
  • ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Brasil por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

  • En televisión, basta con sintonizar el canal.
  • En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Brasil por amistoso internacional 2026

  • Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026
  • Partido: Panamá vs. Brasil por amistoso a la Copa del Mundo 2026
  • Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil
  • Horario: 4:30 p.m. Ciudad de Panamá / 6:30 p.m. Río de Janeiro
  • Canal TV: TV Max (Canal 9)
  • Streaming: Medcom Go
