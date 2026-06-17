Señal del Canal 9 de TV Max en vivo para seguir la transmisión de Panamá vs. Ghana, por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @fepafut)
Señal del Canal 9 de TV Max en vivo para seguir la transmisión de Panamá vs. Ghana, por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @fepafut)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Un nuevo representante de la Concacaf hará su debut en este Mundial de Fútbol 2026. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas el partido de Panamá vs. Ghana a través de la señal de TV Max por el Canal 9, encuentro que iniciará a partir de las 6:00 p.m. hora Ciudad de Panamá. En este grupo a primera hora jugaron Inglaterra y Croacia, por lo que un triunfo de cualquier selección la pondrá en frente entre los primeros lugares y con chances de estar a un paso de la clasificación a la siguiente ronda.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

  • TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
  • Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web .
  • Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

  1. Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
  2. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
  3. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
  4. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
  5. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en .

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

  • Concacaf Go (transmisión internacional).
  • FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
  • ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Ghana por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

  • En televisión, basta con sintonizar el canal.
  • En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Ghana por amistoso internacional 2026

  • Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
  • Partido: Panamá vs. Ghana por Jornada 1 de la Copa del Mundo 2026
  • Lugar: Estadio Toronto, Ontario, Canadá
  • Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá
  • Canal TV: TV Max (Canal 9)
  • Streaming: Medcom Go
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