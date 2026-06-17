Un nuevo representante de la Concacaf hará su debut en este Mundial de Fútbol 2026. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas el partido de Panamá vs. Ghana a través de la señal de TV Max por el Canal 9, encuentro que iniciará a partir de las 6:00 p.m. hora Ciudad de Panamá . En este grupo a primera hora jugaron Inglaterra y Croacia, por lo que un triunfo de cualquier selección la pondrá en frente entre los primeros lugares y con chances de estar a un paso de la clasificación a la siguiente ronda.

¿Dónde ver Panamá vs. Ghana EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).

Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá). Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.

App (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com. Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

Concacaf Go (transmisión internacional).

(transmisión internacional). FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.

en Estados Unidos. ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Ghana por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

En televisión, basta con sintonizar el canal.

En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Ghana por amistoso internacional 2026

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Partido: Panamá vs. Ghana por Jornada 1 de la Copa del Mundo 2026

Panamá vs. Ghana por Jornada 1 de la Copa del Mundo 2026 Lugar: Estadio Toronto, Ontario, Canadá

Estadio Toronto, Ontario, Canadá Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá

6:00 p.m. Ciudad de Panamá Canal TV: TV Max (Canal 9)

TV Max (Canal 9) Streaming: Medcom Go