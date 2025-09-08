Panamá recibe a Guatemala este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará desde las 20:30 h en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá y tendrá transmisión exclusiva EN VIVO por Canal 9 de TVMax en señal abierta y streaming online. Aquí te contamos cómo verlo gratis en TV, cómo acceder a su señal online y qué otras opciones tienes si estás fuera del país.
¿Dónde ver Panamá vs Guatemala EN VIVO por Canal 9 de TVMax?
En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.
- TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
- Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.
- Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.
¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?
- Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
- Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
- Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
- Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
- También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.
¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?
La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:
- Concacaf Go (transmisión internacional).
- FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
- ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).
¿Es gratis ver Panamá vs Guatemala por Canal 9 TVMax?
Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.
- En televisión, basta con sintonizar el canal.
- En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.