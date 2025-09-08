Panamá recibe a Guatemala este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará desde las 20:30 h en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá y tendrá transmisión exclusiva EN VIVO por Canal 9 de TVMax en señal abierta y streaming online. Aquí te contamos cómo verlo gratis en TV, cómo acceder a su señal online y qué otras opciones tienes si estás fuera del país.

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).

Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá). Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.

App (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com. Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

Concacaf Go (transmisión internacional).

(transmisión internacional). FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.

en Estados Unidos. ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

En televisión, basta con sintonizar el canal.

En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

