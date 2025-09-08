Panamá recibe a Guatemala este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Foto: Twitter de Camino Al Vestuario)
Renato Cardenas C.
este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada de las . El partido se jugará desde las 20:30 h en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá y tendrá transmisión exclusiva EN VIVO por Canal 9 de TVMax en señal abierta y streaming online. Aquí te contamos cómo verlo gratis en TV, cómo acceder a su señal online y qué otras opciones tienes si estás fuera del país.

¿Dónde ver Panamá vs Guatemala EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

  • TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
  • Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web .
  • Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

  1. Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
  2. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
  3. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
  4. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
  5. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en .

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

  • Concacaf Go (transmisión internacional).
  • FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
  • ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs Guatemala por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

  • En televisión, basta con sintonizar el canal.
  • En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.
Guatemala vs Panamá se enfrentan este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. (Foto: Twitter)
Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

