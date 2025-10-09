Transmisión de TV Max para seguir el partido de Panamá vs. El Salvador vía señal abierta, por Eliminatorias Concacaf. (Fotos: @fepafut / @LaSelecta_SLV / Composición MAG)
Transmisión de TV Max para seguir el partido de Panamá vs. El Salvador vía señal abierta, por Eliminatorias Concacaf. (Fotos: @fepafut / @LaSelecta_SLV / Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Duelo clave para ambas selecciones. Este viernes 10 de octubre, El Salvador recibirá a Panamá por la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, con el objetivo de seguir sumando de a 3 para no alejarse del líder Surinam. La transmisión estará a cargo del Canal 9 de TV Max en Panamá, a partir de las 8:00 p.m. Recordemos que El Salvador derrotó a Guatemala en la fecha 1 y la segunda jornada perdió en casa ante Surinam; por su parte, Panamá debutó con empate ante Surinam y empató en casa ante Guatemala en la jornada previa.

El Salvador vs. Panamá EN VIVO: ver transmisión del partido por la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. Revisa a qué hora juegan, canales de TV y dónde ver el partido online.
El Salvador vs. Panamá EN VIVO: ver transmisión del partido por la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. Revisa a qué hora juegan, canales de TV y dónde ver el partido online.
/ Omar Vega

¿Dónde ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

  • TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
  • Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web .
  • Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

  1. Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
  2. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
  3. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
  4. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
  5. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en .

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

  • Concacaf Go (transmisión internacional).
  • FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
  • ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. El Salvador por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

  • En televisión, basta con sintonizar el canal.
  • En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: viernes 10 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Cuscatlán
  • Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá
  • Canal TV y Streaming: Canal 9 de TV Max
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC