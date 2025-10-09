Duelo clave para ambas selecciones. Este viernes 10 de octubre, El Salvador recibirá a Panamá por la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 , con el objetivo de seguir sumando de a 3 para no alejarse del líder Surinam. La transmisión estará a cargo del Canal 9 de TV Max en Panamá, a partir de las 8:00 p.m. Recordemos que El Salvador derrotó a Guatemala en la fecha 1 y la segunda jornada perdió en casa ante Surinam; por su parte, Panamá debutó con empate ante Surinam y empató en casa ante Guatemala en la jornada previa.

El Salvador vs. Panamá EN VIVO: ver transmisión del partido por la fecha 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. Revisa a qué hora juegan, canales de TV y dónde ver el partido online. / Omar Vega

¿Dónde ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).

Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá). Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.

App (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com. Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

Concacaf Go (transmisión internacional).

(transmisión internacional). FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.

en Estados Unidos. ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. El Salvador por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

En televisión, basta con sintonizar el canal.

En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 10 de octubre de 2025

viernes 10 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Cuscatlán

Estadio Cuscatlán Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá

8:00 p.m. Ciudad de Panamá Canal TV y Streaming: Canal 9 de TV Max