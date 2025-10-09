Duelo clave para ambas selecciones. Este viernes 10 de octubre, El Salvador recibirá a Panamá por la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, con el objetivo de seguir sumando de a 3 para no alejarse del líder Surinam. La transmisión estará a cargo del Canal 9 de TV Max en Panamá, a partir de las 8:00 p.m. Recordemos que El Salvador derrotó a Guatemala en la fecha 1 y la segunda jornada perdió en casa ante Surinam; por su parte, Panamá debutó con empate ante Surinam y empató en casa ante Guatemala en la jornada previa.
¿Dónde ver Panamá vs. El Salvador EN VIVO por Canal 9 de TVMax?
En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.
- TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
- Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.
- Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.
¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?
- Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
- Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
- Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
- Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
- También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.
¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?
La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:
- Concacaf Go (transmisión internacional).
- FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
- ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).
¿Es gratis ver Panamá vs. El Salvador por Canal 9 TVMax?
Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.
- En televisión, basta con sintonizar el canal.
- En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.
Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: viernes 10 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Cuscatlán
- Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá
- Canal TV y Streaming: Canal 9 de TV Max