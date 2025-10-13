La gran sorpresa de las Eliminatorias Concacaf 2026. la selección de Surinam tiene un duelo clave este martes 14 de octubre, cuando visite el Estadio Rommel Fernández para enfrentar a Panamá, por la Jornada 4 de las Clasificatorias. La transmisión de Panamá-Surinam EN VIVO será a través de Canal 9 de TV Max en señal abierta, a partir de las 8:00 p.m. hora Ciudad de Panamá . Recordemos que ambos son líderes del grupo con 5 puntos y un triunfo será clave para mantenerse en la cima.

¿Dónde ver Panamá vs. Surinam EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).

Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá). Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.

App (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com. Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

Concacaf Go (transmisión internacional).

(transmisión internacional). FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.

en Estados Unidos. ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Surinam por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

En televisión, basta con sintonizar el canal.

En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Panamá vs. Surinam EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 14 de octubre de 2025

martes 14 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá

8:00 p.m. Ciudad de Panamá Canal TV y Streaming: Canal 9 de TV Max