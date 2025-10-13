Señal del Canal 9 de TV Max para ver Panamá vs. Surinam en TV abierta, este martes 14 de octubre por Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Composición MAG)
Señal del Canal 9 de TV Max para ver Panamá vs. Surinam en TV abierta, este martes 14 de octubre por Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Composición MAG)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

La gran sorpresa de las Eliminatorias Concacaf 2026. la selección de Surinam tiene un duelo clave este martes 14 de octubre, cuando visite el Estadio Rommel Fernández para enfrentar a Panamá, por la Jornada 4 de las Clasificatorias. La transmisión de Panamá-Surinam EN VIVO será a través de Canal 9 de TV Max en señal abierta, a partir de las 8:00 p.m. hora Ciudad de Panamá. Recordemos que ambos son líderes del grupo con 5 puntos y un triunfo será clave para mantenerse en la cima.

¿Dónde ver Panamá vs. Surinam EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

  • TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
  • Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web .
  • Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

  1. Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
  2. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
  3. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
  4. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
  5. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en .

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:

  • Concacaf Go (transmisión internacional).
  • FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
  • ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).

¿Es gratis ver Panamá vs. Surinam por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

  • En televisión, basta con sintonizar el canal.
  • En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.

Panamá vs. Surinam EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: martes 14 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá
  • Canal TV y Streaming: Canal 9 de TV Max
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC