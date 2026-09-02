Ha llegado uno de los puntos más decisivos del campeonato. Este miércoles 2 de septiembre, conoceremos al segundo finalista de la Leagues Cup 2026 luego del enfrentamiento de América vs. Monterrey, que se disputará desde el Dignity Health Sports Park. No te pierdas la transmisión del juego a través de la señal de Canal 9 en TV Abierta, desde las 9:30 p.m. Ciudad de México.
Canal 9 de Nu9ve es una señal de televisión abierta gratuita en México y estará disponible para las personas que quieren ver el América vs. Monterrey sin necesidad de contratar plataformas adicionales. Además, el canal también podrá verse mediante distintos operadores de cable y servicios digitales compatibles.
¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO y GRATIS, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?
La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido de América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?
Si quieren ver el partido en un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.
¿En qué dispositivos ver Canal 9 de Nu9ve, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?
Los dispositivos que te permitirán acceder al Canal 9 de Nu9ve y disfrutar EN VIVO el partido de América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 son:
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Chromecast
- Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y navegadores web
Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.
América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver el partido de fútbol
- Partido: América vs. Monterrey
- Competición: Leagues Cup 2026 (semifinal)
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
- Horario: 9:30 p.m. del tiempo del Centro de México
- Estadio: Dignity Health Sports Park
- Ciudad: California (Estados Unidos)
- TV: Canal 9 de Nu9ve
- Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision