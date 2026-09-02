Ha llegado uno de los puntos más decisivos del campeonato. Este miércoles 2 de septiembre, conoceremos al segundo finalista de la Leagues Cup 2026 luego del enfrentamiento de América vs. Monterrey , que se disputará desde el Dignity Health Sports Park. No te pierdas la transmisión del juego a través de la señal de Canal 9 en TV Abierta, desde las 9:30 p.m. Ciudad de México .

Canal 9 de Nu9ve es una señal de televisión abierta gratuita en México y estará disponible para las personas que quieren ver el América vs. Monterrey sin necesidad de contratar plataformas adicionales. Además, el canal también podrá verse mediante distintos operadores de cable y servicios digitales compatibles.

Señal del Nu9ve EN VIVO para ver América vs. Monterrey, este miércoles 2 de septiembre, por la semifinal de Leagues Cup 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO y GRATIS, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido de América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?

Si quieren ver el partido en un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

¿En qué dispositivos ver Canal 9 de Nu9ve, América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026?

Los dispositivos que te permitirán acceder al Canal 9 de Nu9ve y disfrutar EN VIVO el partido de América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 son:

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

América vs. Monterrey por Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver el partido de fútbol

Partido: América vs. Monterrey

Competición: Leagues Cup 2026 (semifinal)

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Horario: 9:30 p.m. del tiempo del Centro de México

Estadio: Dignity Health Sports Park

Ciudad: California (Estados Unidos)

TV: Canal 9 de Nu9ve

Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision