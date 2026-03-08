México y Brasil medirán fuerzas en uno de los cotejos más apasionantes de la Jornada 3 del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Ambos equipos se citarán este domingo 8 de marzo, a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (9 p.m. ET / 6 p.m. PT), desde el estado Dalkin Park de la ciudad de Houston, Texas. ¿Quieres ver el juego en tu televisor, computadora, tableta o teléfono móvil? La transmisión del encuentro para el público mexicano estará a cargo de Nu9ve (Canal 9), en señal abierta y cableoperadores Izzi, Sky, Star TV y Totalplay, y de TUDN para los suscriptores de dicho servicio. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del juego entre México y Brasil por la Jornada 3 del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Apertura de la Liga MX Femenil 2025

Partido: Club América vs. Tigres

Día : Jueves 20 de noviembre de 2025

: Jueves 20 de noviembre de 2025 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México

: 20:00 del Tiempo de Centro de México Estadio : Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX (México)

: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX (México) TV: Canal 9 (Nu9ve)