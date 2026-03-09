¡Se viene el choque de titanes en el diamante! Si buscas dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO, prepárate para el duelo más esperado del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 9 de marzo desde las 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. Tiempo del centro de México . El Daikin Park, casa de los Astros, será el escenario donde la novena azteca buscará frenar el paso perfecto del “Dream Team” estadounidense. ¿Quieres ver el juego en tu televisor, computadora, tableta o teléfono móvil? La transmisión del encuentro para el público mexicano está a cargo de Nu9ve (Canal 9), en señal abierta y cableoperadores Izzi, Sky, Star TV y Totalplay, y mediante la plataforma Nu9ve Online totalmente gratis. Asimismo, TUDN hará lo propio para los suscriptores de dicho servicio. ¡Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para que no te pierdas ni un solo pitcheo de esta batalla épica que paraliza a los fanáticos del béisbol en ambos lados de la frontera!

El Team USA llega encendido tras dominar a Brasil y Gran Bretaña, enviando a la lomita al as de los Pirates y actual Cy Young, Paul Skenes, quien hará su debut oficial en el torneo. La ofensiva de las barras y las estrellas es de miedo, encabezada por el capitán de los Yankees, Aaron Judge, junto a las superestrellas de los Phillies, Bryce Harper y Kyle Schwarber. Con Gunnar Henderson bateando fuego, el equipo local busca asegurar el liderato del Pool B frente a su gente. Es una prueba de fuego para el pitcheo mexicano que deberá lucir impecable ante tanto poder de Grandes Ligas.

México sabe que una victoria hoy no solo les daría el prestigio de vencer al campeón, sino que los pondría con un pie en la siguiente fase del torneo. Aunque Estados Unidos planea rotar su pitcheo con Nolan McLean para el siguiente juego, hoy saldrán con toda la artillería pesada para mantener su invicto. La clave para los dirigidos por Benjamín Gil será aprovechar cualquier parpadeo de Skenes y mantener el juego cerrado hasta las entradas finales. La atmósfera en Houston promete ser eléctrica, con miles de fanáticos mexicanos listos para alentar al “Tri” en su búsqueda por otra victoria histórica sobre su eterno rival. Asegura tu lugar frente a la pantalla y sintoniza Nu9ve Online para disfrutar de la mejor cobertura del béisbol internacional sin costo alguno.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 09/03/2026.- Cobertura oficial de TUDN y Canal 5 EN VIVO GRATIS para ver el juego de México y Team USA este lunes 9 de marzo por la cuarta entrada del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADO POR CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO / NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, México vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del partido entre México y Estados Unidos por la Ronda 1 del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo : Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Clásico Mundial de Béisbol 2026 Partido : México vs. Estados Unidos

: México vs. Estados Unidos Día : Lunes, 9 de marzo de 2026

: Lunes, 9 de marzo de 2026 Horario : 18:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 18:00 horas del Tiempo de Centro de México Estadio : Daikin Park de Houston, Texas (Estados Unidos)

: Daikin Park de Houston, Texas (Estados Unidos) TV / Streaming: Canal 9 (Nu9ve) y Nu9ve online