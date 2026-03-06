¡La pasión del diamante arranca con todo! Si buscas dónde ver México vs. Gran Bretaña EN VIVO GRATIS, no te pierdas el gran debut de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 6 de marzo a las 12:00 p. m. (tiempo del centro de México) desde el Daikin Park de Houston, Texas, y podrás seguir cada pitcheo a través de la señal de Canal 9 (El Nu9ve) en TV abierta o mediante la plataforma de Nu9ve Online en directo. ¿Quieres ver el juego en tu televisor, computadora, tableta o teléfono móvil? La transmisión del encuentro para el público mexicano estará a cargo de Nu9ve (Canal 9), en señal abierta y cableoperadores Izzi, Sky, Star TV y Totalplay, y de TUDN para los suscriptores de dicho servicio. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Para la comunidad azteca en Estados Unidos, este duelo es clave para que el “Tri” inicie con el pie derecho su camino en un grupo de fuego donde también enfrentará a potencias como Team USA, Italia y Brasil. El objetivo es claro: superar el histórico tercer lugar de la edición pasada y alcanzar la gloria mundial con el apoyo de toda la afición hispana. Sintoniza la transmisión oficial para disfrutar del talento de las estrellas de Grandes Ligas que representan con orgullo los colores de México en este certamen internacional. Prepárate para vibrar con cada cuadrangular y jugada de fantasía en una cobertura diseñada para los verdaderos amantes del béisbol. ¡No dejes que te lo cuenten, conéctate a la señal de Televisa Univision y apoya a la novena mexicana en su búsqueda por el campeonato!

¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, México vs. Gran Bretaña por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del partido entre México y Gran Bretaña por la Ronda 1 del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Gran Bretaña por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido: México vs. Gran Bretaña

Día : Viernes, 6 de marzo de 2026

: Viernes, 6 de marzo de 2026 Horario : 12:00 del Tiempo de Centro de México

: 12:00 del Tiempo de Centro de México Estadio : Daikin Park de Houston, Texas (Estados Unidos)

: Daikin Park de Houston, Texas (Estados Unidos) TV / Streaming: Canal 9 (Nu9ve) y Nu9ve online