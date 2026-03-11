El Clásico Mundial de Béisbol 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre México e Italia , dos selecciones que buscan consolidarse en la fase de grupos del torneo internacional. El encuentro, por la última jornada del Grupo B, será este miércoles 11 de marzo en el Estadio Daikin Park de Houston desde las 6:00 p.m. (CDMX). El conjunto mexicano intentará aprovechar el apoyo de su afición y el buen momento de varios de sus peloteros para imponerse ante una novena italiana que también llega con la intención de sorprender y sumar una victoria clave en el certamen.

Los aficionados que quieran seguir cada jugada del encuentro podrán ver el partido EN VIVO y GRATIS en México a través de Canal 9, en señal abierta y cableoperadores Izzi, Sky, Star TV y Totalplay, y de TUDN para los suscriptores de dicho servicio.

Además, el compromiso también podrá seguirse de manera online mediante la plataforma digital Nu9ve, permitiendo a los fanáticos disfrutar del duelo entre México e Italia desde dispositivos como celular, computadora, tablet o Smart TV.

¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del juego entre México e Italia por la Jornada 5 del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

Cómo ver Nu9ve Online y otras opciones de streaming legales

En México, una guía especializada confirma que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se puede ver en Canal 5 y Nu9ve en TV abierta, además de ViX y Disney+ en streaming para la cobertura ampliada . Eso significa que, si buscas verlo en línea, tu mejor ruta es verificar la app oficial de ViX o el acceso digital que te dé tu operador de TV de paga a la señal en vivo de Nu9ve.

Tipo de acceso Canal / Plataforma Descripción TV de paga / IPTV Nu9ve / Canal 9 Disponible en plataformas de cable o IPTV que incluyan la señal en vivo de los canales TelevisaUnivision. Streaming oficial ViX Servicio de streaming en español del grupo TelevisaUnivision que transmite juegos de MLB y Clásico Mundial en México. TV de paga / streaming Fox Sports / FS1 Canales deportivos que emiten la cartelera internacional del torneo en distintos países. Streaming internacional Fubo / Tubi / Disney+ Plataformas de streaming donde, según la región, se puede ver el Clásico Mundial de Béisbol completo.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido: México vs. Italia, por la Jornada 5 del Grupo B

Día : Miércoles 11 de marzo de 2026

: Miércoles 11 de marzo de 2026 Horario : 18:00 del Tiempo de Centro de México

: 18:00 del Tiempo de Centro de México Estadio : Estadio Daikin Park, Texas (Estados Unidos)

: Estadio Daikin Park, Texas (Estados Unidos) TV: Canal 9 (Nu9ve)