Un partido no apto para cardiacos. México enfrentará a Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. El duelo, que se realizará hoy martes 30 de junio, iniciará a las 19:00 horas (horario mexicano) y 20:00 horas (horario de Ecuador). La Tri llega a la contienda tras sumar puntaje perfecto en la fase de grupos; además, contará con el aliento de su gente. Mientras el conjunto sudamericano viene de dar el golpe tras derrotar a Alemania en la última jornada del Grupo E. El compromiso será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 9 de Nu9ve.
Canal 9 de Nu9ve es una señal de televisión abierta gratuita en México y estará disponible para las personas que quieren ver en acción a la ‘Tri’ sin necesidad de contratar plataformas adicionales. Además, el canal también podrá verse mediante distintos operadores de cable y servicios digitales compatibles.
¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO y GRATIS, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido de la selección mexicana contra Ecuador.
- Canal 9 por señal abierta en todo México
- Canal 9 de Totalplay
- Canal 109 de Izzi
- Canal 189 de Star TV
- Canales 150 SD y 1150 HD de Sky
¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?
Si quieren ver el partido en un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.
¿En qué dispositivos ver Canal 9 de Nu9ve, México vs. Ecuador?
Los dispositivos que te permitirán acceder al Canal 9 de Nu9ve y disfrutar EN VIVO el partido de México vs. Ecuador por los 16avos de final son:
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Chromecast
- Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y navegadores web
Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.
México vs. Ecuador por Mundial 2026: horarios y dónde ver el partido de fútbol
- Partido: México vs. Ecuador
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (dieciseisavos de final)
- Fecha: Martes 30 de junio de 2026
- Horario: 7:00 p.m. del tiempo del Centro de México
- Estadio: Estadio Ciudad de México
- Ciudad: Ciudad de México (México)
- TV: Canal 9 de Nu9ve
- Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision