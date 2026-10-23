La espera terminó para los aficionados al béisbol. Hoy, viernes 23 de octubre, arranca la Serie Mundial 2026 con el Juego 1 entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers desde el American Family Field, en Milwaukee. El emocionante partido empezará a las 18:00 horas (tiempo de México) y podrá seguirse completamente en vivo a través de la señal abierta de Canal 9 (Nu9ve) en todo el territorio mexicano.

El duelo promete emociones de principio a fin tras la destacada campaña que firmaron ambas escuadras, quienes hoy persiguen el sueño de conquistar el primer Trofeo del Comisionado en la historia de sus franquicias. Mientras que el conjunto de Milwaukee regresa a esta instancia por primera vez desde 1982, la escuadra de Tampa Bay disputa su tercer Clásico de Otoño tras sus apariciones en 2008 y 2020. La primera organización que logre sumar cuatro triunfos se coronará como monarca inédito de las Grandes Ligas.

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO GRATIS, Rays vs. Brewers por Serie Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del Juego 1 de Serie Mundial 2026.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, Rays vs. Brewers por Juego 1 de Serie Mundial 2026?

Si no estarás frente a un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

Dispositivos compatibles

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Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

El Juego 1 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers por la Serie Mundial MLB 2026 se disputa este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con el objetivo de conquistar una victoria en el Clásico de Otoño y acercarse al primer título de las Grandes Ligas para cualquiera de las dos franquicias. La transmisión en vivo del béisbol en Estados Unidos estará disponible por FOX y FOX Deportes, mientras que los aficionados podrán seguir el partido online mediante FOX One y MLB.TV, según las condiciones de acceso de cada servicio. En Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium figuran entre las opciones para seguir la cobertura de la MLB, mientras que en México los aficionados también podrán consultar la programación de Canal 9 (Nu9ve). La disponibilidad de cada señal depende del país y de los derechos de transmisión correspondientes. Por ello, conviene identificar el canal de televisión o la plataforma de streaming autorizada para ver Rays vs. Brewers en vivo, consultar las novedades del encuentro y seguir el marcador, las estadísticas y las jugadas decisivas de una Serie Mundial que garantiza un campeón inédito. (VIDEO DE X: @Brewers)