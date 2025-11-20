Las Águilas del Club América reciben a las Amazonas de Tigres UANL este jueves 20 de noviembre (20:00 horas, tiempo del Centro; 9 p. m. ET / 6 p. m. PT) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX, en lo que será el partido de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. ¿Quieres ver el juego en tu televisor, computadora, tableta o teléfono móvil? La transmisión del encuentro para el público mexicano estará a cargo de Nu9ve (Canal 9), en señal abierta y cableoperadores Izzi, Sky, Star TV y Totalplay, y de TUDN para los suscriptores de dicho servicio. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Cómo ver El Nu9ve (Canal 9) de TUDN En Vivo, Club América vs. Tigres UANL por Torneo Apertura 2025?

Nu9ve (Canal 9) de TUDN estará disponible en señal abierta y a través de distintos cableoperadores en México. Elige la opción que prefieras y disfruta del partido entre Club América y Tigres UANL por la ida de la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

Horario, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Tigres UANL por final de Liga MX Femenil 2025

Torneo: Apertura de la Liga MX Femenil 2025

Partido: Club América vs. Tigres

Día : Jueves 20 de noviembre de 2025

: Jueves 20 de noviembre de 2025 Horario : 21:00 del Tiempo de Centro de México

: 21:00 del Tiempo de Centro de México Estadio : Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX (México)

: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX (México) TV: Canal 9 (Nu9ve)