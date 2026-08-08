Hoy sábado 8 de agosto se celebrará la gala final del Miss Universo Guatemala 2026 en el Parque de la Industria desde las 18:00 horas. La reina Fátima Bosch (Miss Universo 2025) será la invitada de honor del magno evento, donde se conocerá a la sucesora de Raschel Paz. Serán 27 candidatas que disputarán la corona.

Canal Antigua transmitirá EN DIRECTO la Gala Final de Elección y coronación de Miss Universe Guatemala 2026. Ofrecerá una cobertura especial, llevándote todos los pormenores del magno evento desde sus señales de TV, cable o streaming.

¿Qué canales transmiten Canal Antigua y cómo verlo EN VIVO, Miss Universo Guatemala 2026?

Canal Antigua transmitirá EN VIVO y ONLINE la gala final de Miss Universo Guatemala 2026. Se puede sintonizar este canal mediante cableoperadores o plataformas digitales.

TV por cable : Canal Antigua está disponible en la mayoría de los principales operadores de televisión por suscripción en Guatemala. La numeración del canal puede variar según el proveedor y la ciudad.

: Canal Antigua está disponible en la mayoría de los principales operadores de televisión por suscripción en Guatemala. La numeración del canal puede variar según el proveedor y la ciudad. Sitio web (señal en vivo) : Puedes seguir la transmisión en directo desde la página oficial: Canal Antigua EN VIVO.

: Puedes seguir la transmisión en directo desde la página oficial: Canal Antigua EN VIVO. YouTube: El canal también emite parte de su programación y eventos especiales a través de su cuenta oficial: Canal Antigua en YouTube.

¿Cómo ver Canal Antigua, Miss Universo Guatemala?

La numeración de Canal Antigua varía según el operador de televisión de paga. Estos son algunos de los canales más comunes donde está disponible:

Cableoperador Canal Tigo ONEtv 5 Tigo TV Digital 5 Claro TV Guatemala 96 (puede variarse según el paquete)

¿Cómo ver Canal Antigua online desde cualquier país?

Si te encuentras fuera de Guatemala, también puedes seguir la programación de Canal Antigua a través de sus plataformas digitales. Solo debes ingresar a su sitio web oficial y seleccionar la opción “EN VIVO” para acceder a la transmisión en tiempo real. Asimismo, el canal ofrece parte de su contenido y coberturas especiales mediante su canal oficial de YouTube.