España enfrentará a Portugal, de Cristiano Ronaldo, hoy lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en AT&T Stadium (Estadio Dallas), Texas, Estados Unidos, desde las 9:00 p.m. (hora peninsular) y 8:00 p.m. en Islas Canarias. La Roja tendrá un duro desafío en su búsqueda por coronarse como la mejor selección del mundo.

El equipo liderado por Luis de la Fuente está atravesando un gran momento deportivo. Superó los octavos de final tras ganar con contundencia a Austria. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Pedri, Dani Olmo, Rodri, Marc Cucurella son algunas de las figuras del conjunto español.

Portugal, por su parte, llegó a los octavos tras derrotar a Croacia de Luka Modrić. Si bien no lució, incluso dejó dudas en su zona defensiva, el cuadro luso demostró que es un equipo con un gran poderío ofensivo. Cristiano Ronaldo es la gran figura y capitán. Ante España, ‘CR7′ puede disputar su último partido en los Mundiales.

Para ver el España vs. Portugal por DAZN Mundial en cualquier ciudad española, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional, así que la señal y horario son los mismos en todas las ciudades.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España - Portugal por TV y streaming online?

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¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España-Portugal?

Si quieres ver en directo el partido España vs. Portugal por los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El encuentro también se podrá seguir en línea a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles, además de emitirse también en abierto por La 1 de TVE y RTVE Play, de acuerdo con la ficha oficial del partido publicada por DAZN.

Señal de DAZN Mundial en directo para ver el partido Portugal vs. España, de este lunes 6 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026 desde el AT&T Stadium de Arlington. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Datos del partido, España vs. Portugal por Mundial 2026

Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

Hora en España: 9:00 p.m. (hora peninsular)

Estadio: AT&T Stadium, Texas

TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.

Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).

Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.

España y Portugal se volverán a encontrar en un Mundial. En Rusia 2018, se midieron por la fase de grupos. El compromiso quedó igualado 3-3 y Cristiano Ronaldo se robó los aplausos tras anotar tres goles. Ahora la historia es distinta. El perdedor tendrá que despedirse del sueño mundialista.