Empezamos la ronda de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 y es el turno de una anfitriona. Este sábado 4 de julio, no te pierdas la transmisión de Canadá vs. Marruecos en vivo y en directo a través de DAZN Mundial desde España . La selección canadiense eliminó de forma agónica a Sudáfrica para llegar a esta instancia, mientras que Marruecos hizo lo propio ante Países Bajos en tanda de penales. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto.

Dónde ver Canadá vs Marruecos EN VIVO por octavos del Mundial 2026: hora, canal TV y previa del partido

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, partido Canadá — Marruecos desde el territorio español?

Para los aficionados al fútbol en el territorio español, DAZN anunció a todos sus suscriptores que podrán añadir a sus planes toda la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, es decir, podrán ver los 104 partidos en directo y a la carta -incluido el Inglaterra vs. RD Congo- con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde la primera jornada.

Para seguir en DAZN el Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México, será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

¿Cómo contratar DAZN en España para ver el Mundial 2026?

Para ver en España la Copa del Mundo FIFA 2026 completo en DAZN necesitas tener una suscripción activa a cualquiera de sus planes y añadir el paquete del Mundial, que tiene un coste adicional de 19,99 € en pago único.

Pasos para contratar DAZN en España

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Horario, TV y dónde ver Canadá — Marruecos EN VIVO por 16avos del Mundial 2026

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

Sábado 4 de julio de 2026 Estadio: NRG Stadium de Houston, Estados Unidos

NRG Stadium de Houston, Estados Unidos Horario: 19:00 horas España

19:00 horas España Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN Mundial