El emocionante camino de las Eliminatorias Concacaf 2026 continúa con un gran duelo centroamericano en la fecha 3 del Grupo C: Honduras recibe a Costa Rica. El partido se jugará este próximo jueves 9 de octubre a las 20:00 horas (hora local) en el Estadio Francisco Morazán. La selección hondureña llega a este compromiso como líder del grupo, sumando cuatro puntos tras conseguir una importante victoria 2-0 frente a Nicaragua en la jornada anterior. Para verlo por televisión y señal online, podrás hacerlo vía Deportes TVC. Aquí te explico cómo y dónde seguirlo desde el lugar que te encuentres.

Por su parte, la selección de Costa Rica llega tras un empate 3-3 ante Haití en la jornada pasada, un resultado que la obliga a buscar la victoria si quiere alcanzar la cima del Grupo C. El historial reciente entre ambos equipos en este certamen ha sido extremadamente parejo, con una victoria para cada uno y tres empates en sus últimos cinco enfrentamientos directos. El último compromiso, ocurrido en la Tercera Ronda de las Eliminatorias 2022, terminó con una ajustada victoria 2-1 para Costa Rica.

Honduras viene de una buena actuación durante la primera ronda de Eliminatorias CONCACAF 2026, al establecerse como el líder del Grupo C con cuatro puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

¿Dónde ver el partido Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias CONCACAF 2026?

Para ver el partido Honduras vs. Costa Rica en vivo por la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026, sintoniza TVC Deportes en México. También podrás seguirlo en línea a través de TVC 2 Online, la plataforma de streaming de TVC Deportes. No olvides verificar la programación local para confirmar el horario exacto de la transmisión.

¿Cómo ver Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias CONCACAF 2026 por Canal Deportes TVC EN VIVO GRATIS?

TVC Deportes está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México, entre ellos:

Megacable : Canal 315

: Canal 315 Total Play : Canal 575

: Canal 575 Dish: Canal 348

Si prefieres seguir el partido en línea, TVC Deportes ofrece una opción de transmisión en vivo a través de TVC 2 Online, su plataforma digital. Para acceder, necesitarás una suscripción a TVC Deportes con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.

¿Cuánto cuesta TVC Deportes?

El acceso a TVC Deportes depende del proveedor de televisión de paga. En promedio, los paquetes de Megacable, Total Play y Dish que incluyen TVC Deportes tienen un costo mensual que varía entre $300 y $600 MXN, dependiendo de los servicios adicionales contratados.

Costa Rica viene de un empate cerrado ante Haití por 3-3 en el Estadio Nacional de San José y se ubica en segundo puesto del grupo, dos unidades debajo de los catrachos. | Crédito: Federación Costarricense de Fútbol / Facebook

¿Cómo ver Honduras vs. Costa Rica por las Eliminatorias CONCACAF 2026 por Deportes TVC por TV abierta?

Si te encuentras fuera del territorio mexicano, en Honduras se transmite la señal de TVC Deportes por señal abierta y por TV paga por el operador de cable Cable Color en los canales 700 HD y 33 análogo en Tegucigalpa, así como en el 45 análogo en SPS.

Análogo

Canal 25: Olanchito

Canal 26: Jesús de Otoro, Nacaome, Goascorán, Sabanagrande, San Lorenzo, Choluteca, Catacamas, Juticalpa y Ocotepeque

Canal 31: Comayagua

Canal 32: Siguatepeque

Canal 33: Tegucigalpa, Valle de Ángeles, La Ceiba (FTTH), Saba, Sonaguera, Tocoa, Trujillo

Canal 34: Talanga, Campamento, Guaimaca, Talanga (FTTH)

Canal 41: La Ceiba

Canal 45: San Pedro Sula, SPS (FTTH), Cablesula, El Progreso, Lima, Puerto Cortés, Omoa

Canal 53: La Entrada, Santa Rosa de Copán, Macuelizo La Flecha

TV Digital

Canal 700

¿Qué contenidos puedo ver en Deportes TVC?

Además de los partidos de la selección de fútbol de Honduras válidos por las Eliminatorias CONCACAF 2026, el canal TVC Deportes transmitirá en México resúmenes y momentos memorables de sus enfrentamientos a través de las redes sociales como su canal de YouTube, mientras que en el territorio hondureño, el Canal Deportes TVC transmite los partidos de nueve de los 10 clubes de la Liga Nacional de Honduras, así como una serie de programas propios como Ante la Afición, Deportes TVC Noticias, Agenda Deportiva, DxT en 3 letras, Compacto Futbolero en 60, La Previa, y la repetición de algunos cotejos.