La emoción de la Eliminatoria Mundialista 2026 se vive con el debut de Honduras ante Haití este viernes 13 de octubre desde Tegucigalpa. La H, que busca regresar a un Mundial por primera vez desde 2014, llega a esta fase final tras una impecable actuación en la ronda anterior. La selección de Haití, en contraste, arrastra una racha de cuatro partidos sin ganar, complicando su inicio en la fase final. Para verlo por televisión y señal online, podrás hacerlo vía Deportes TVC, la principal opción para mirar el partido por TV abierta y también de forma Online si la señal lo permite. Aquí te explico cómo y dónde seguirlo desde el lugar que te encuentres.

La selección nacional de fútbol de Haití se prepara para un enfrentamiento crucial contra Nicaragua este jueves 9 de octubre, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua por la tercera ronda del Grupo C de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa del Mundo 2026. | Crédito: FHF - Fédération Haïtienne De Football / Facebook

¿Dónde ver el partido Honduras vs. Haití por Eliminatorias CONCACAF 2026?

Para ver el partido Honduras vs. Haití en vivo por la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026, sintoniza TVC Deportes en México. También podrás seguirlo en línea a través de TVC 2 Online, la plataforma de streaming de TVC Deportes. No olvides verificar la programación local para confirmar el horario exacto de la transmisión.

¿Cómo ver Honduras vs. Haití por Eliminatorias CONCACAF 2026 por Canal Deportes TVC EN VIVO GRATIS?

TVC Deportes está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México, entre ellos:

Megacable : Canal 315

: Canal 315 Total Play : Canal 575

: Canal 575 Dish: Canal 348

Si prefieres seguir el partido en línea, TVC Deportes ofrece una opción de transmisión en vivo a través de TVC 2 Online, su plataforma digital. Para acceder, necesitarás una suscripción a TVC Deportes con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.

¿Cuánto cuesta TVC Deportes?

El acceso a TVC Deportes depende del proveedor de televisión de paga. En promedio, los paquetes de Megacable, Total Play y Dish que incluyen TVC Deportes tienen un costo mensual que varía entre $300 y $600 MXN, dependiendo de los servicios adicionales contratados.

Honduras viene de una buena actuación durante la primera ronda de Eliminatorias CONCACAF 2026, al establecerse como el líder del Grupo C con cuatro puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

¿Cómo ver Honduras vs. Haití por las Eliminatorias CONCACAF 2026 por Deportes TVC por TV abierta?

Si te encuentras fuera del territorio mexicano, en Honduras se transmite la señal de TVC Deportes por señal abierta y por TV paga por el operador de cable Cable Color en los canales 700 HD y 33 análogo en Tegucigalpa, así como en el 45 análogo en SPS.

Análogo

Canal 25: Olanchito

Canal 26: Jesús de Otoro, Nacaome, Goascorán, Sabanagrande, San Lorenzo, Choluteca, Catacamas, Juticalpa y Ocotepeque

Canal 31: Comayagua

Canal 32: Siguatepeque

Canal 33: Tegucigalpa, Valle de Ángeles, La Ceiba (FTTH), Saba, Sonaguera, Tocoa, Trujillo

Canal 34: Talanga, Campamento, Guaimaca, Talanga (FTTH)

Canal 41: La Ceiba

Canal 45: San Pedro Sula, SPS (FTTH), Cablesula, El Progreso, Lima, Puerto Cortés, Omoa

Canal 53: La Entrada, Santa Rosa de Copán, Macuelizo La Flecha

TV Digital

Canal 700

¿Qué contenidos puedo ver en Deportes TVC?

Además de los partidos de la selección de fútbol de Honduras válidos por las Eliminatorias CONCACAF 2026, el canal TVC Deportes transmitirá en México resúmenes y momentos memorables de sus enfrentamientos a través de las redes sociales como su canal de YouTube, mientras que en el territorio hondureño, el Canal Deportes TVC transmite los partidos de nueve de los 10 clubes de la Liga Nacional de Honduras, así como una serie de programas propios como Ante la Afición, Deportes TVC Noticias, Agenda Deportiva, DxT en 3 letras, Compacto Futbolero en 60, La Previa, y la repetición de algunos cotejos.