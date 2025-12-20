CD Olimpia y Motagua tienen una cita con la historia este sábado 20 de diciembre. Ambos equipos protagonizarán una nueva edición del Clásico de Honduras. Todo a raíz de que se enfrentarán por la cuarta fecha de los triangulares finales del Apertura 2025. El escenario del vibrante encuentro será el Estadio Nacional Chelato Uclés. Si te preguntas a qué hora se escuchará el pitazo inicial, pues te digo que a las 7:00 pm en Honduras, 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT. Además, te cuento que el encuentro podrá ser visto EN VIVO vía vía Deportes TVC. En las siguientes líneas te explicaré cómo mirar el compromiso EN DIRECTO por dicha señal. ¡Luego me lo agradeces!

El partido Motagua vs. CD Olimpia promete ser uno de los mejores de este fin de semana. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver el partido CD Olimpia vs. Motagua?

Para ver el partido CD Olimpia vs. Motagua en vivo, sintoniza Deportes TVC en México. También podrás seguirlo en línea a través de TVC 2 Online, la plataforma de streaming de Deportes TVC. No olvides verificar la programación local para confirmar el horario exacto de la transmisión.

¿Cómo ver CD Olimpia vs. Motagua por Deportes TVC EN VIVO GRATIS?

Deportes TVC está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México. Entre ellos:

Megacable: Canal 315

Total Play: Canal 575

Dish: Canal 348

Si prefieres seguir el partido en línea, Deportes TVC ofrece una opción de transmisión en vivo a través de TVC 2 Online, su plataforma digital. Para acceder, necesitarás una suscripción a Deportes TVC con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.

¿Cuánto cuesta Deportes TVC?

El acceso a Deportes TVC depende del proveedor de televisión de paga. En promedio, los paquetes de Megacable, Total Play y Dish, que incluyen Deportes TVC, tienen un costo mensual que varía entre $300 y $600 MXN, dependiendo de los servicios adicionales contratados.

¿Cómo ver CD Olimpia vs. Motagua vía Deportes TVC por TV abierta?

Si te encuentras fuera del territorio mexicano, en Honduras se transmite la señal de Deportes TVC por señal abierta y por TV paga por el operador de cable ‘Cable Color’ en los canales 700 HD y 33 análogo en Tegucigalpa, así como en el 45 análogo en SPS.

Análogo

Canal 25: Olanchito

Canal 26: Jesús de Otoro, Nacaome, Goascorán, Sabanagrande, San Lorenzo, Choluteca, Catacamas, Juticalpa y Ocotepeque

Canal 31: Comayagua

Canal 32: Siguatepeque

Canal 33: Tegucigalpa, Valle de Ángeles, La Ceiba (FTTH), Saba, Sonaguera, Tocoa, Trujillo

Canal 34: Talanga, Campamento, Guaimaca, Talanga (FTTH)

Canal 41: La Ceiba

Canal 45: San Pedro Sula, SPS (FTTH), Cablesula, El Progreso, Lima, Puerto Cortés, Omoa

Canal 53: La Entrada, Santa Rosa de Copán, Macuelizo La Flecha

TV Digital

Canal 700