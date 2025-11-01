El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays definirá este sábado al nuevo campeón de la MLB. El encuentro decisivo se disputará en el Rogers Centre de Toronto y se podrá seguir EN VIVO por FOX Deportes en Estados Unidos.

El duelo está programado para este sábado 1 de noviembre desde las 8:00 p.m. ET, y miles de fanáticos esperan una final histórica entre dos potencias que buscarán coronarse en un séptimo juego infartante. A continuación, te explicamos dónde ver el partido por televisión, cómo acceder al canal FOX Deportes en EE. UU., y cómo seguir la transmisión online desde la FOX Sports App.

¿Dónde ver el Juego 7 de Serie Mundial 2025: Dodgers vs. Blue Jays?

El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 será transmitido EN VIVO por FOX Deportes, canal oficial en español de FOX Sports. La señal estará disponible en todo Estados Unidos para los suscriptores de televisión por cable o satélite que incluyan FOX Deportes en su paquete.

FOX Deportes ofrece comentarios, narración y análisis en español, además de cobertura previa y posterior al partido para los fanáticos latinos de la MLB.

¿Cómo ver FOX Deportes EN VIVO en Estados Unidos?

Para ver FOX Deportes en tu televisor dentro de EE. UU., necesitas:

Tener un proveedor de cable o satélite con el canal incluido en tu plan.

Contar con un paquete de canales en español o de deportes que incluya FOX Deportes.

Una vez cumplido esto, solo debes sintonizar el canal en tu sistema de televisión al momento del encuentro y disfrutar el Juego 7 en vivo desde Toronto.

¿Cómo ver FOX Deportes online en EE. UU.?

Si prefieres seguir el partido por internet, FOX Deportes también está disponible en línea mediante las siguientes opciones:

FOX Sports App : descarga la aplicación en tu dispositivo móvil o smart TV e inicia sesión con tu proveedor de cable.

: descarga la aplicación en tu dispositivo móvil o smart TV e inicia sesión con tu proveedor de cable. Sitio web oficial de FOX Sports : accede desde tu navegador e inicia sesión con tu cuenta de televisión por cable o satélite.

: accede desde tu navegador e inicia sesión con tu cuenta de televisión por cable o satélite. Plataformas de streaming (como Hulu + Live TV, YouTube TV o Fubo) que incluyan FOX Deportes dentro de su paquete de canales en español.

Así podrás seguir la Serie Mundial 2025 EN VIVO y ONLINE, con la mejor cobertura en español desde cualquier parte de Estados Unidos.