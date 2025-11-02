Este domingo 2 de noviembre finaliza la Jornada 16 de la Liga MX 2025 con un partido clave para el ansiado sexto puesto de la clasificación de cara a los playoffs. Mira el juego de Pachuca vs. Chivas EN VIVO a través del canal Fox One, que transmitirá vía streaming el juego desde el Estadio Hidalgo a partir de las 7:00 p.m. hora Centro de México. Por ahora, Chivas ocupa el sexto lugar con 23 puntos y los Tuzos están a solo un punto de dicha posición. Sigue todas las incidencias y el minuto a minuto.

Este domingo 2 de noviembre de 2025, Pachuca y Chivas protagonizan uno de los duelos más decisivos de la Jornada 16 del Apertura 2025. (Foto generada por MAG El Comercio de Google Gemini IA)

¿Cómo ver FOX One EN VIVO desde México, Pachuca vs. Chivas por Liga MX?

FOX One es una plataforma de streaming que ya está disponible en México y empezará a transmitir encuentros importantes de la Liga MX. A través de Fox Corporation, este canal llegará con 2 mil eventos deportivos al año entre los que se incluyen fútbol de la Liga MX, fútbol internacional, béisbol, automovilismo, ligas femeniles y producciones originales.

Cabe señalar que para ver FOX One deberás contar con Claro Video, plataforma que puedes contratarla por 175 pesos mensuales con acceso a los partidos EN VIVO, incluyendo el Pachuca vs. Chivas de Guadalajara por la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En los próximos meses también estará disponible mediante Prime Video Channels y Roku.

¿Qué ver en FOX One México y cómo contratar el servicio?

Liga MX

Premier League

Champions League

Ligue 1 de Francia

Coppa Italia

Liga MX Femenil

Women’s Super League

Liga Mexicana de Béisbol

United Football League

Pro Padel League

NASCAR Mexico Series

WRC

MXGP

WEC

Extreme H

Para adquirir el servicio de FOX One deberás asistir a www.clarovideo.com en su página web oficial o ingresando a su aplicación que está disponible para cualquier dispositivo móvil. Allí deberás buscar el canal FOX One y suscribirte con su membresía mensual de 175 pesos para disfrutar de todos los eventos.

Pachuca vs. Chivas EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 2 de noviembre 2025

domingo 2 de noviembre 2025 Lugar: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Horario: 7:00 p.m. CDMX

7:00 p.m. CDMX Canal TV: Caliente TV y FOX One