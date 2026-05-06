Este miércoles 6 de mayo de 2026 conoceremos al segundo finalista de la UEFA Champions League. Desde el Allianz Arena, Bayern Múnich recibirá a PSG en la semifinal vuelta del certamen, luego de disputar uno de los mejores partidos de todos los tiempos a nivel de clubes en el juego de ida. La transmisión de FOX One pasará el partido desde México, a partir de las 13:00 horas CDMX . Cabe señalar que Bayern Múnich está abajo en la serie tras el 5-4 de la ida.

Señal de FOX One para ver el partido de Bayern Múnich vs. PSG en vivo y en directo, este miércoles 6 de mayo de 2026, por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League. (Foto: AFP / Composición Gestión Mix) / Piero Hatto

¿Quieres ver el duelo entre colchoneros y ‘Gunners’ en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del Canal FOX One, que reemplaza a Caliente TV en la Champions. De momento, el servicio streaming se podrá ver en Claro VIDEO, Amazon Prime Video y Roku. No obstante, pronto lanzará una app con contenido exclusivo.

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

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¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Bayern vs. PSG definen a uno de los finalistas de la Champions League, en el partido que tendrá las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. PSG por semifinal vuelta de Champions League 2026

Torneo: UEFA Champions League 2025-26

Partido: Bayern Múnich vs. PSG, por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League 2025-26

Horario: 13:00 de México

Canales TV: FOX One

Estadio Allianza Arena de Múnich, Alemania