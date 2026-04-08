La UEFA Champions League 2026 continúa este miércoles 8 de abril, con los duelos de ida de cuartos de final y tenemos un partidazo desde el Camp Nou. Mira el juego de FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, a partir de las 13:00 horas Centro de México, en un duelo de pronóstico reservado entre blaugranas y colchoneros, que hace apenas unos días se enfrentaron en el Riyadh Air Metropolitano por LaLiga. La señal de FOX One transmitirá el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid desde México y aquí te dejo con todos los detalles para verlo minuto a minuto.

¡Sigue el fútbol español! Mira dónde ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por FOX One y FOX Sports App Online. Disfruta de la Champions League 2026 con la mejor cobertura en directo desde cualquier lugar. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ida por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Si quieres ver partidos como FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal.

Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Èric Garcia, Fermín; Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal. Newcastle: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Llorente, Griezmann; Giuliano Simeone, Lookman; Julián Alvarez.

A qué hora, dónde ver y canal TV FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ida, cuartos de final Champions League 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Miércoles 8 de abril de 2026 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España

Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España Horarios: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: FOX One México

FOX One México Streaming: Amazon Prime Video / Claro Video