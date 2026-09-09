El Barcelona arranca este miércoles su participación en la Champions League 2026-27 frente al Feyenoord, en un estreno que pondrá a prueba el buen momento del equipo de Hansi Flick. Los azulgranas llegan como líderes de LaLiga EA Sports y con cuatro triunfos consecutivos, además de 17 goles marcados en esos encuentros. Lamine Yamal, con 19 años, será una de las principales atracciones en el regreso del conjunto catalán a la competición europea. El partido comenzará a las 18:45 CEST, las 10:45 a. m. en México.

El Feyenoord tendrá en el banquillo a Giovanni van Bronckhorst, exjugador del Barcelona, mientras que Mika Mármol, formado en La Masia, también conoce de cerca al club catalán. El conjunto neerlandés afrontará la visita con una racha poco favorable: suma once desplazamientos europeos consecutivos sin ganar y nueve derrotas seguidas como visitante en competiciones europeas. Para los aficionados en México, FOX One tiene la señal oficial de FOX para seguir la Champions League, por lo que será una de las opciones para ver el debut del conjunto azulgrana.

¿Quieres ver el FC Barcelona vs. Feyenoord en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión podrá seguirse en FOX One, el servicio de streaming de FOX en México. La plataforma ofrece acceso a eventos deportivos en vivo y contenido bajo demanda, por lo que los usuarios con una suscripción activa podrán ver el encuentro desde los dispositivos compatibles.

¿Cómo ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Feyenoord por Champions League 2026?

FOX One puede utilizarse desde distintos dispositivos, ya sea mediante su página web o a través de la aplicación. El servicio cuenta con opciones para teléfonos, tabletas, televisores y equipos de streaming compatibles.

Estas son las principales opciones para acceder a la plataforma:

Android: aplicación FOX One MX disponible en Google Play

aplicación FOX One MX disponible en Google Play iPhone y iPad: aplicación FOX One MX disponible en App Store

aplicación FOX One MX disponible en App Store Apple TV: aplicación disponible para dispositivos compatibles

aplicación disponible para dispositivos compatibles Web: acceso desde el sitio oficial de FOX One en México

acceso desde el sitio oficial de FOX One en México Smart TV y dispositivos de streaming: FOX One también está disponible en equipos compatibles, entre ellos Roku y Amazon Fire TV

La aplicación oficial puede encontrarse como FOX One MX tanto en Google Play como en App Store.

¿Cómo registrarse y ver contenido en FOX One?

El proceso para contratar FOX One en México se realiza directamente desde la plataforma. Para crear una cuenta, hay que seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de FOX One

Selecciona la opción “Suscríbete ahora”

Introduce el correo electrónico con el que deseas crear la cuenta

Elige el plan mensual o anual

Ingresa la información de pago y confirma la suscripción

Inicia sesión para acceder al contenido disponible

FOX One utiliza además un sistema de inicio de sesión mediante un código de un solo uso o un enlace enviado al correo electrónico registrado.

¿Cuánto cuesta FOX One en México?

FOX One tiene actualmente dos modalidades de suscripción para México:

Plan Precio Mensual $175 MXN Anual $1,680 MXN

El plan anual equivale a $140 MXN mensuales si se divide entre los 12 meses, por lo que representa un menor costo mensual frente a la opción de pago mes a mes.

Ambos planes ofrecen acceso completo al contenido de la plataforma.

Para ver los partidos de la Liga MX incluidos en FOX One no es necesario contratar una suscripción deportiva adicional dentro del servicio: el acceso forma parte del contenido disponible según el plan contratado. La plataforma también permite suscribirse directamente desde su sitio oficial o, en determinados casos, mediante un proveedor de internet, telefonía o televisión que tenga una modalidad compatible con FOX One.

¿Qué contenido puedo ver en FOX One?

La suscripción a FOX One permite acceder a una amplia oferta deportiva, tanto en vivo como bajo demanda.

Entre los contenidos que ofrece la plataforma se encuentran:

Eventos en vivo: transmisiones de competencias deportivas nacionales e internacionales

transmisiones de competencias deportivas nacionales e internacionales Análisis y debate: programas de cobertura y análisis relacionados con los principales eventos

programas de cobertura y análisis relacionados con los principales eventos Repeticiones y resúmenes: encuentros completos, repeticiones y los mejores momentos después de las transmisiones

encuentros completos, repeticiones y los mejores momentos después de las transmisiones Contenido on demand: programas, entrevistas y producciones disponibles para ver cuando el usuario lo prefiera

programas, entrevistas y producciones disponibles para ver cuando el usuario lo prefiera Producciones originales: contenidos especiales desarrollados por FOX One

FOX One también incluye transmisiones de automovilismo, béisbol, fútbol americano y pádel, entre otras disciplinas. La aplicación señala que ofrece más de 2,000 eventos deportivos en vivo al año.

Además de la Champions League, FOX One cuenta con programación de la Liga MX, Liga MX Femenil, Premier League y MLB, entre otras competencias.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Feyenoord por la Champions League 2026

Partido FC Barcelona vs. Feyenoord Competición UEFA Champions League 2026-27 Fecha Miércoles 9 de septiembre de 2026 Hora en México 10:45 a. m. Hora en España 18:45 CEST Estadio Spotify Camp Nou Transmisión en México FOX One Streaming FOX One