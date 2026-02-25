Este miércoles 25 de febrero conoceremos a los últimos clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League 2026. Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibirá a Benfica en la vuelta de los playoffs, partido que será transmitido en México por FOX One a partir de las 14:00 horas Centro de México . Los merengues, dirigidos por Álvaro Arbeloa, llevan la ventaja del 0-1 en la ida gracias al gol de Vinicius Júnior y son los favoritos para acceder a la siguiente instancia.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica por los play-off de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Benfica?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Benfica por la vuelta de los play-off de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid vs. Benfica EN VIVO: dónde ver, TV y horario

Evento : UEFA Champions League 2025-26

: UEFA Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Benfica (Partido de vuelta)

: Real Madrid vs. Benfica (Partido de vuelta) Fecha : Miércoles 25 de febrero de 2026

: Miércoles 25 de febrero de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Estadio Santiago Bernabéu