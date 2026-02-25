Señal de FOX One desde México, para ver el partido del Real Madrid vs. Benfica este miércoles 25 de febrero 2026, por la vuelta de los playoffs de la Champions League. (Foto: AFP / Composición MAG)
Este miércoles 25 de febrero conoceremos a los últimos clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League 2026. Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibirá a Benfica en la vuelta de los playoffs, partido que será transmitido en México por FOX One a partir de las 14:00 horas Centro de México. Los merengues, dirigidos por Álvaro Arbeloa, llevan la ventaja del 0-1 en la ida gracias al gol de Vinicius Júnior y son los favoritos para acceder a la siguiente instancia.

Conoce los canales de televisión y señal online que transmiten el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por UEFA Champions League. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Composición Mag)
¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica por los play-off de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One. Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Benfica?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Benfica por la vuelta de los play-off de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

  • Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).
  • Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid vs. Benfica EN VIVO: dónde ver, TV y horario

  • Evento: UEFA Champions League 2025-26
  • Partido: Real Madrid vs. Benfica (Partido de vuelta)
  • Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2026
  • Hora: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
  • Canal: FOX One
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
