Este miércoles 11 de marzo, tenemos un partido con aroma a clásico en el Viejo Continente. Lo que se ha catalogado como ‘Clásico Moderno’ en Europa, Real Madrid vs. Manchester City, se llevará a cabo por los octavos de final ida de la UEFA Champions League 2026, un duelo de pronóstico reservado entre dos siempre candidatos al título. Desde México, la transmisión se verá a través de FOX One, a partir de las 2:00 p.m. hora Centro de México . Aquí te dejo con todos los detalles para verlo minuto a minuto.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Manchester City por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre Real Madrid y Manchester City por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Manchester City?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Manchester City por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius.

: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Gonzalo García y Vinicius. Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi, Rayan Ait Nouri, Rodri Hernández, Bernardo Silva, Rayan Cherki, Nico O’Reilly, Erling Haaland y Antoine Semenyo.