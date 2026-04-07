Se reanuda la Concachampions luego de la para por la fecha FIFA del mes de marzo y tenemos duelos imperdibles. Uno de ellos es el que se vivirá desde el Geodis Park, cuando Nashville reciba al América en la ida de los cuartos de final de este certamen, duelo que será transmitido por FOX One desde USA y México, a partir de las 8:00 p.m. ET o 6:00 p.m. Ciudad de México . Cabe señalar que Nashville dejó en el camino a Inter Miami, mientras que América hizo lo propio ante Philadelphia Union.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, América vs. Nashville ida por Concachampions 2026?

El partido de ida entre América vs. Nashville por los cuartos final de la Concachampions 2026 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido América vs. Nashville

Si quieres ver partidos como América vs. Nashville por la ida de cuartos de final de la Concachampions 2026, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

América vs. Nashville: posibles alineaciones

Club América: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y José Zúñiga.

Rodolfo Cota, Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y José Zúñiga. Nashville: Brian Schwake, Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Alex Muyl, Matthew Corcoran, Edvard Tagseth, Sam Surridge, Hany Mukhtar, Cristian Espinoza.

A qué hora, dónde ver y canal TV para ver América vs. Nashville por la Concachampions 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Martes 7 de abril de 2026 Lugar: Geodis Park de Nashville, Estados Unidos

Geodis Park de Nashville, Estados Unidos Horarios: 18:00 horas Ciudad de México

18:00 horas Ciudad de México Canal TV: FOX One México

FOX One México Streaming: Amazon Prime Video / Claro Video