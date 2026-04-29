El fútbol europeo entra en una de esas noches que pueden cambiarlo todo y elevar la temporada a otra dimensión. Atlético de Madrid vs Arsenal FC, por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, promete un choque de máxima tensión este miércoles 29 de abril en el Riyadh Air Metropolitano, con el arranque fijado para las 13:00 horas del Tiempo de Centro y las 21:00 horario peninsular. El equipo de Diego Simeone, empujado por su gente y sostenido por nombres como Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Jan Oblak, recibirá a un Arsenal de Mikel Arteta que llega con figuras de peso como Bukayo Saka y Eberechi Eze, en una semifinal que huele a batalla táctica, orgullo, historia y puro corazón futbolero.

¿Quieres ver el duelo entre colchoneros y ‘Gunners’ en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del Canal FOX One, que reemplaza a Caliente TV en la Champions. De momento, el servicio streaming se podrá ver en Claro VIDEO, Amazon Prime Video y Roku. No obstante, pronto lanzará una app con contenido exclusivo.

Para el Atlético, el encuentro tiene una carga emocional enorme. El equipo de Simeone vuelve a una instancia donde siempre se le exige carácter, memoria y precisión. Esta vez lo hará con Julián Álvarez como principal referencia ofensiva, acompañado por un Antoine Griezmann que sigue siendo sinónimo de clase y jerarquía en los grandes escenarios.

El valor de Jan Oblak bajo los tres palos sigue siendo uno de los pilares del equipo, mientras que Marcos Llorente y Koke Resurrección aportan experiencia, despliegue y esa lectura tan necesaria para sobrevivir a una semifinal de Champions. El Atlético sabe que no puede regalar nada, porque enfrente tendrá a un rival que castiga cualquier error.

El Arsenal FC llega con la ilusión de seguir creciendo en el plano continental. Mikel Arteta ha construido un equipo competitivo, con Bukayo Saka como figura principal y Eberechi Eze como una alternativa capaz de romper partidos. Los ‘Gunners’ quieren dar un paso más en su evolución y saben que una buena noche en Madrid puede acercarlos al gran objetivo.

El ambiente en el Metropolitano será uno de los grandes protagonistas. La afición rojiblanca empujará desde el arranque en busca de una ventaja que pueda ser decisiva, mientras el Arsenal intentará sostener su propuesta sin perder claridad. Todo apunta a una eliminatoria equilibrada, intensa y cargada de tensión competitiva.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League 2025?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo Atlético de Madrid vs. Arsenal FC por la Champions League

Torneo: UEFA Champions League 2025-26

Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal FC, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26

Horario: 13:00 de México

Canales TV: FOX One

Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España