Club América y CD Olimpia se enfrentan este miércoles 11 de febrero en el Estadio Azteca, por la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, en un choque decisivo que promete emociones fuertes desde el inicio. El partido comienza a las 19:00 horas de la noche tanto en Ciudad de México como en Tegucigalpa.

Las Águilas, con la presión de sacar adelante la eliminatoria frente a uno de los clubes más laureados de Centroamérica, buscarán aprovechar su localía y el apoyo de su afición para sellar su pase a la siguiente ronda. Por su parte, Olimpia llega con la motivación de dar el golpe en territorio mexicano y reafirmar su condición de equipo competitivo en el ámbito internacional.

¿Quieres ver el Club América vs. CD Olimpia en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La transmisión oficial para México y Honduras estará a cargo del canal FOX One, que sustituye a Caliente TV, además de las plataformas digitales que ofrezcan cobertura en vivo del torneo.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Club América vs. CD Olimpia?

FOX One se encuentra disponible en servicios de streaming como Claro Video y Prime Video, y se integra también a dispositivos Roku; además, ofrecerá una app independiente en Latinoamérica en los próximos meses.​

De esta forma, puedes acceder a todo el contenido deportivo de FOX One desde tu teléfono celular, tableta o Smart TV a través de estas plataformas.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)​

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, con un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales.​El servicio presenta más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

En su oferta futbolística destacan partidos de Liga MX y Liga MX Femenil, además de torneos de Concacaf como la CONCACAF Champions Cup y la CONCACAF Nations League, así como competencias europeas como la UEFA Champions League y la UEFA Youth League, junto a varias ligas y copas del Viejo Continente cuya disponibilidad puede variar según los acuerdos de derechos vigentes. A esto se suman eventos de otras disciplinas, como funciones de boxeo de alto nivel, automovilismo (incluyendo categorías regionales y mundiales) y contenidos de ligas norteamericanas como NFL y MLB, lo que refuerza el posicionamiento de FOX One como una opción central para el aficionado al deporte en México.​

De esta manera, la plataforma se convierte en una pieza clave de la estrategia digital de Fox en la región, apuntando a que el usuario mexicano pueda seguir, en una sola suscripción, una parte importante de los torneos que ya veía en televisión de paga, pero ahora con mayor flexibilidad para consumirlos bajo demanda o en vivo en prácticamente cualquier pantalla.​

Horario, TV y dónde ver en vivo Club América vs. CD Olimpia por Concachampions 2026

Torneo: Ronda 1 de la Concachampions

Partido: Club América vs. CD Olimpia

Horario: 19:00 de México y Tegucigalpa

Canales TV: FOX One

Streaming: FOX Sports App

Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX, México