La Concacaf Copa de Campeones 2026 levanta el telón para el partido América y Olimpia este martes 3 de febrero , en un choque que promete intensidad desde el primer minuto. El duelo será a las 8:00 p.m. (hora del Centro de México) . Las Águilas inician su camino en el certamen regional visitando territorio hondureño, donde enfrentarán al CD Olimpia en el partido de ida de la Primera Ronda, con la clara misión de volver a lo más alto del área tras una década sin conquistar el título. El Estadio Chelato Uclés será el escenario de un duelo cargado de historia, presión ambiental y espíritu internacional, en una plaza tradicionalmente incómoda para los clubes mexicanos.

El conjunto de Coapa llega a este compromiso impulsado por su primera victoria del año en la Liga MX, un resultado que le permitió recuperar confianza y encarar con mayor solidez el reto continental.

Enfrente estará un Olimpia que no solo domina el fútbol hondureño, sino que arriba como bicampeón de su liga y con la ilusión intacta de dar el golpe ante su afición. Con estilos distintos pero el mismo objetivo de avanzar, el cruce entre hondureños y mexicanos se perfila como uno de los más atractivos de esta fase inicial del torneo.

Si no te quieres perder ni un minuto del partido en México, recuerda que será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de FOX One. Aquí te contamos todos los detalles para que mires desde el minuto inicial el encuentro entre América y Olimpia este 3 de febrero.

América no ha tenido un buen inicio en el Clausura 2026 de la Liga MX (Crédito: Club América)

Dónde y cómo ver FOX One en vivo desde México, y así no te pierdas el América vs. Olimpia

En México, el partido América vs. Olimpia por la Concacaf Copa de Campeones 2026 se podrá ver EN VIVO a través de FOX One, la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Los aficionados podrán seguir cada jugada del encuentro desde cualquier dispositivo con acceso a internet, disfrutando de la cobertura completa y en directo del duelo internacional.

Las plataformas digitales donde puedes ver FOX One en México son:

Claro Video

Amazon Prime Video (Prime Video Channels)

Roku

Aplicación oficial de FOX One (disponible en iOS y Android)

Estas opciones permiten acceder al contenido en vivo y bajo demanda, siempre que cuentes con una suscripción activa al servicio.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One en México?

Para ver FOX One en México es necesario contar con una suscripción activa al servicio, la cual se puede contratar a través de varias plataformas digitales. El precio base aproximado de la suscripción mensual de FOX One es de 175 pesos mexicanos al mes, tanto si lo adquieres desde Claro Video como desde Amazon Prime Video Channels, y no incluye periodo de prueba gratuito: el cobro se realiza al activarla y se renueva automáticamente cada mes. Además, el servicio suele ofrecer planes anuales, que en promociones especiales rondan los 999 pesos al año.

Horarios para ver en vivo el partido América vs. Olimpia en diferentes países

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

América vs. Olimpia: posibles alineaciones

América : Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Víctor Dávila, José Raúl Zúñiga

: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja, Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Víctor Dávila, José Raúl Zúñiga Olimpia: Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Sánchez, Kevin Güity, Raul García, Jorge Álvarez, José Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Jerry Bengtson.