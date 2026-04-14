Este martes 14 de abril a partir de las 11:30 p.m. ET / 9:30 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 8:30 p.m. PT se define un duelo electrizante en la Concachampions 2026 y aquí te decimos dónde ver el partido Cruz Azul vs. Los Ángeles (LAFC) EN DIRECTO para que no te pierdas ni un segundo de la acción. Tras el contundente 3-0 de la ida a favor del conjunto estadounidense, “La Máquina” buscará una remontada histórica en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla apoyada en el talento de Charly Rodríguez para mantener vivo su sueño del octavo título continental. Para disfrutar de este choque entre la potencia de la Liga MX y las estrellas de la MLS como Son Heung-Min, sintoniza la señal de Canal FOX One EN VIVO a través de TV y plataformas Online disponibles en todo EE. UU. Mientras el LAFC llega descansado y con una ventaja cómoda, el cuadro cementero saldrá a atacar desde el primer minuto para intentar superar la muralla defensiva liderada por Hugo Lloris en México. El ganador de esta serie asegurará su boleto a las semifinales, acercándose un paso más al prestigioso Mundial de Clubes 2029.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Cruz Azul vs. LAFC por la vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026?

El partido de vuelta entre Cruz Azul y LAFC por los cuartos final de la Concachampions 2026 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs. LAFC por la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026?

Si quieres ver partidos como Cruz Azul vs. LAFC por la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Cruz Azul vs. LAFC: posibles alineaciones

Club de Fútbol Cruz Azul: Kevin Mier; Erik Lira, Luka Romero, Willer Ditta; Omar Campos, Ángel Jeremy Márquez Castañeda, Jorge Rodarte; Nicolás Ibáñez, Gabriel Matías Fernández, José Paradela.

Kevin Mier; Erik Lira, Luka Romero, Willer Ditta; Omar Campos, Ángel Jeremy Márquez Castañeda, Jorge Rodarte; Nicolás Ibáñez, Gabriel Matías Fernández, José Paradela. Los Angeles Football Club: Hugo Lloris; Jacob Shaffelburg, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Eddie Segura; Timothy Tillman, Marco Delgado; Mathieu Choiniere, David Martinez, Denis Bouanga; Son Heung-Min.

A qué hora, dónde ver y canal TV para ver Cruz Azul vs. LAFC por la Concachampions 2026

Fecha: Martes, 14 de abril de 2026

Martes, 14 de abril de 2026 Lugar: Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México

Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México Horarios: 18:00 horas Ciudad de México

18:00 horas Ciudad de México Canal TV: FOX One México

FOX One México Streaming: Amazon Prime Video / Claro Video