El choque entre Real Madrid vs. Benfica es la cita imperdible de este miércoles 28 de enero de 2026 a partir de las 14:00 horas Ciudad de México para todos los “merengues” y amantes del fútbol. Si te encuentras en México, podrás seguir toda la acción en vivo a través de Canal FOX One por TV y online. Kylian Mbappé llega enrachado tras su doblete ante el Villarreal, buscando asegurar la permanencia del Madrid en el “top 8” de la UEFA Champions League 2026. Por su parte, el Benfica de José Mourinho no tiene margen de error y luchará por su supervivencia en el Estadio da Luz. No te pierdas este duelo de titanes y disfruta del mejor streaming europeo desde tu dispositivo favorito con la mejor señal.

El Madrid regresa al estadio donde conquistó “La Décima”, buscando evitar los “play-offs” por segunda temporada consecutiva bajo el mando de Álvaro Arbeloa. Este encuentro marca el primer enfrentamiento oficial entre ambos gigantes, convirtiéndolo en una noche histórica para los seguidores de la Champions League. Aunque el Benfica viene de ganar en su liga, su paso europeo ha sido irregular, poniendo a prueba la estrategia de Mourinho ante el “Rey de Europa”. Una victoria lusa sería la sorpresa del año, mientras que un triunfo merengue consolidaría su dominio absoluto en la fase liguera del prestigioso torneo de clubes del ‘Viejo Continente’. Consulta los horarios oficiales y sintoniza para ver si la maquinaria blanca logra conquistar Lisboa nuevamente este 2026.

¡A un paso más cerca de La Orejona! Consulta horarios y canales para ver Real Madrid vs. Benfica en vivo por la Champions League 2026. Te traemos las mejores opciones para seguir el partido online y por TV. ¡No te pierdas el choque merengue! | Crédito: Composición Mag

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por la Champions League 2025?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

El partido Real Madrid vs. Benfica por la Champions League ha generado mucha expectativa en el mundo del fútbol. (Foto: Composición Mag)

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

Torneo: UEFA Champions League 2025-26

Partido: Real Madrid vs. Benfica Múnich, por la Jornada 80 de la Fase Liga

Horario: 14:00 de México

Canales TV: FOX One

Lugar: Estádio da Luz de Lisboa, Portugal