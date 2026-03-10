¡Las Águilas del América aterrizan en Pensilvania para un choque electrizante! Este martes 10 de marzo (6 pm ET / 17:00 horas del Tiempo del Centro de México) , el Subaru Park de Chester será el escenario del partido de ida de los octavos de final en la Concacaf Champions Cup 2026, un reencuentro cuatro años después de su última batalla en semifinales entre dos de las escuadras más populares de la Liga MX y la MLS. ¿Quieres ver el Club América vs. Philadelphia en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La transmisión oficial para México y Honduras estará a cargo del canal FOX One, que sustituye a Caliente TV, además de seguir cada jugada online mediante la FOX Sports App, asegurando que nadie se pierda el debut del equipo más laureado del torneo en esta fase eliminatoria.

El Philadelphia Union llega encendido tras aplastar al Defence Force con un global histórico de 12-0 en la ronda previa. Todas las miradas estarán puestas en la joven promesa Cavan Sullivan, quien a sus 16 años se convirtió en el jugador más joven en anotar un doblete en la historia de la competición. El equipo de la MLS busca su tercera clasificación a cuartos, pero sabe que enfrentar al gigante de México requiere una estrategia perfecta en casa. La afición local promete un lleno total para frenar el vuelo de unas Águilas que siempre son favoritas en territorio estadounidense.

Por su parte, el Club América llega con la chapa de ser el máximo ganador histórico de la Champions Cup con siete trofeos en su vitrina. Los dirigidos por André Jardine sellaron su pase a estos octavos tras superar al Olimpia de Honduras con goles decisivos de Víctor Dávila y Brian Rodríguez. Con una efectividad envidiable en rondas eliminatorias, los azulcremas buscan repetir la dosis del 2021, cuando eliminaron al Union con un contundente 4-0 global. La jerarquía del cuadro de Coapa se pondrá a prueba en una noche que promete goles y mucha intensidad física.

El partido Club América vs. Philadelphia por la Concachampions 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Club América vs. Philadelphia por la ida de la Concachampions 2026?

FOX One se encuentra disponible en servicios de streaming como Claro Video y Prime Video, y se integra también a dispositivos Roku; además, ofrecerá una app independiente en Latinoamérica en los próximos meses.​

De esta forma, puedes acceder a todo el contenido deportivo de FOX One desde tu teléfono celular, tableta o Smart TV a través de estas plataformas.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)​

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, con un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. ​El servicio presenta más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

FOX One es la nueva plataforma deportiva de Fox Corporation en México, un servicio de suscripción que concentra miles de eventos en vivo al año, incluyendo futbol local e internacional, boxeo, motor y ligas estadounidenses de primer nivel. Actualmente puede contratarse como canal dentro de Claro Video y Prime Video, y se está integrando progresivamente a dispositivos como Roku, además de preparar una app independiente para Latinoamérica que permitirá acceder al contenido desde celulares, tabletas y Smart TV.​

En su oferta futbolística destacan partidos de Liga MX y Liga MX Femenil, además de torneos de Concacaf como la CONCACAF Champions Cup y la CONCACAF Nations League, así como competencias europeas como la UEFA Champions League y la UEFA Youth League, junto a varias ligas y copas del Viejo Continente cuya disponibilidad puede variar según los acuerdos de derechos vigentes. A esto se suman eventos de otras disciplinas, como funciones de boxeo de alto nivel, automovilismo (incluyendo categorías regionales y mundiales) y contenidos de ligas norteamericanas como NFL y MLB, lo que refuerza el posicionamiento de FOX One como una opción central para el aficionado al deporte en México.​

De esta manera, la plataforma se convierte en una pieza clave de la estrategia digital de Fox en la región, apuntando a que el usuario mexicano pueda seguir, en una sola suscripción, una parte importante de los torneos que ya veía en televisión de paga, pero ahora con mayor flexibilidad para consumirlos bajo demanda o en vivo en prácticamente cualquier pantalla.​

Horario, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Philadelphia por Concachampions 2026

Torneo: Copa de Campeones de la Concacaf

Partido: Club América vs. Philadelphia

Instancia: Duelo de ida de los octavos de final

Horario: 17:00 de México / 6pm ET (Hora de Filadelfia)

Canales TV: FOX One

Streaming: FOX Sports App

Lugar: Subaru Park en Chester, Pensilvania (Estados Unidos)