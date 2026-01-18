Pachuca y Club América cierran la Jornada 3 del Clausura 2026 con un duelo de alta exigencia en el Estadio Hidalgo, donde unos Tuzos que vienen de sumar su primera victoria del torneo buscarán confirmar su reacción ante unas Águilas presionadas, sin triunfo todavía y golpeadas por su reciente derrota ante Atlético de San Luis, en una rivalidad que suma más de 70 enfrentamientos oficiales y que suele ofrecer partidos de alto ritmo y marcador abierto. ¿Quieres ver el Tigres UANL vs. Xolos en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del canal FOX One, que sustituye a Caliente TV.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Pachuca vs. Club América por Clausura de Liga MX 2026?

FOX One se encuentra disponible en servicios de streaming como Claro Video y Prime Video, y se integra también a dispositivos Roku; además, ofrecerá una app independiente en Latinoamérica en los próximos meses.​

De esta forma, puedes acceder a todo el contenido deportivo de FOX One desde tu teléfono celular, tableta o Smart TV a través de estas plataformas.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)​

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, con un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales.​El servicio presenta más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

FOX One es la nueva plataforma deportiva de Fox Corporation en México, un servicio de suscripción que concentra miles de eventos en vivo al año, incluyendo futbol local e internacional, boxeo, motor y ligas estadounidenses de primer nivel. Actualmente puede contratarse como canal dentro de Claro Video y Prime Video, y se está integrando progresivamente a dispositivos como Roku, además de preparar una app independiente para Latinoamérica que permitirá acceder al contenido desde celulares, tabletas y Smart TV.​

En su oferta futbolística destacan partidos de Liga MX y Liga MX Femenil, además de torneos de Concacaf como la CONCACAF Champions Cup y la CONCACAF Nations League, así como competencias europeas como la UEFA Champions League y la UEFA Youth League, junto a varias ligas y copas del Viejo Continente cuya disponibilidad puede variar según los acuerdos de derechos vigentes. A esto se suman eventos de otras disciplinas, como funciones de boxeo de alto nivel, automovilismo (incluyendo categorías regionales y mundiales) y contenidos de ligas norteamericanas como NFL y MLB, lo que refuerza el posicionamiento de FOX One como una opción central para el aficionado al deporte en México.​

De esta manera, la plataforma se convierte en una pieza clave de la estrategia digital de Fox en la región, apuntando a que el usuario mexicano pueda seguir, en una sola suscripción, una parte importante de los torneos que ya veía en televisión de paga, pero ahora con mayor flexibilidad para consumirlos bajo demanda o en vivo en prácticamente cualquier pantalla.​

Horario, TV y dónde ver en vivo Pachuca vs. Club América por Liga MX 2026

Torneo: Liga MX del Torneo Clausura 2026

Partido: Pachuca vs. Club América

Horario: 19:00 de México

Canales TV: FOX One

Estadio Hidalgo de Pachuca, México