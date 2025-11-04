El esperado duelo entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich por la Champions League promete ser uno de los más intensos de la jornada. El encuentro se jugará este martes 4 de noviembre, a partir de las 14:00 horas del Tiempo de Centro de México , en el Parque de los Príncipe. Ambos con pleno de victorias en esta edición. Los parisinos, campeones vigentes, buscan reafirmar su dominio continental y sentenciar su pase a los octavos, mientras que el conjunto bávaro pretende confirmar su poderío ofensivo y su condición histórica de verdugo.

¿Quieres ver el PSG-Bayern en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del Canal FOX One, que reemplazar a Caliente TV en la Champions. De momento, el servicio streaming se podrá ver en Claro VIDEO, Amazon Prime Video y Roku. No obstante, pronto lanzará una app con contenido exclusivo.

El PSG llega con sensaciones divididas entre su rendimiento local y europeo. En Francia, su actuación en la Ligue 1 ha sido irregular, pero en Europa se mantiene implacable. Solo ha cedido dos derrotas en sus últimos cuarenta y un partidos como local en fase de grupos, una cifra que habla de su fortaleza en casa. Con un fútbol rápido y un ataque liderado por su estrella ofensiva, el equipo parisino intentará aprovechar la presión y el apoyo de su afición para imponer condiciones ante un rival que ha sido su gran desafío en los últimos años.

El Bayern Múnich, por su parte, atraviesa un momento de forma notable. Liderado por Harry Kane, quien acumula once goles en sus últimos diez encuentros de Champions, el conjunto alemán combina consistencia y pegada. Los bávaros han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos y llegan con la ambición de sumar un triunfo más que los acerque a su objetivo de liderar el grupo con autoridad. Todo está listo para una noche de alto voltaje europeo entre dos colosos que han convertido sus duelos en auténticas citas de poder y prestigio continental.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, PSG vs. Bayern por la Champions League 2025?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo PSG vs. Bayern por la Champions League

Torneo: UEFA Champions League 2025-26

Partido: PSG vs. Bayern Múnich, por la Jornada 4 de la Fase Liga

Horario: 14:00 de México

Canales TV: FOX One

Estadio Parque de los Príncipes de París, Francia