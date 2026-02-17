La UEFA Champions League 2026 nos regala uno de los choques más atractivos de los playoffs, donde Real Madrid visita al Benfica este martes 17 de febrero, a partir de las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CDMX en el Estadio Da Luz de Lisboa . Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal de FOX One a través de su señal de TV o la FOX Sports App. Esta plataforma te permite disfrutar del encuentro de forma online y con la mejor calidad, ideal si prefieres seguir la acción desde tu tablet o smartphone.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026?

El partido de ida entre Real Madrid y Benfica por los play-off de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Benfica?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Benfica por la ida de los play-off de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Dónde, a qué hora y cómo ver por TV Real Madrid vs. Benfica EN VIVO

Evento : UEFA Champions League 2025-26

: UEFA Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Benfica (Partido de idea)

: Real Madrid vs. Benfica (Partido de idea) Fecha : Martes, 17 de febrero de 2026

: Martes, 17 de febrero de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Estádio da Luz, Lisboa