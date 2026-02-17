FOX One transmite el partido Real Madrid vs. Benfica este 17 de febrero por los playoffs de la UEFA Champions League en el Estadio Da Luz de Lisboa. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Composición Mag)
Jairo Rúa
La UEFA Champions League 2026 nos regala uno de los choques más atractivos de los playoffs, donde Real Madrid visita al Benfica este martes 17 de febrero, a partir de las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CDMX en el Estadio Da Luz de Lisboa. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal de FOX One a través de su señal de TV o la FOX Sports App. Esta plataforma te permite disfrutar del encuentro de forma online y con la mejor calidad, ideal si prefieres seguir la acción desde tu tablet o smartphone.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026?

El partido de ida entre Real Madrid y Benfica por los play-off de la UEFA Champions League también podrá seguirse en México gracias a FOX One. Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Benfica?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Benfica por la ida de los play-off de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

  • Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).
  • Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid y Benfica chocan en un duelo clave por la Champions League este martes 17 de febrero (Foto: Composición Gestión / @SLBenfica / @realmadrid)
Real Madrid y Benfica chocan en un duelo clave por la Champions League este martes 17 de febrero (Foto: Composición Gestión / @SLBenfica / @realmadrid)

Dónde, a qué hora y cómo ver por TV Real Madrid vs. Benfica EN VIVO

  • Evento: UEFA Champions League 2025-26
  • Partido: Real Madrid vs. Benfica (Partido de idea)
  • Fecha: Martes, 17 de febrero de 2026
  • Hora: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
  • Canal: FOX One
  • Lugar: Estádio da Luz, Lisboa
