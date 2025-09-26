Caliente TV EN VIVO - dónde ver partido Al-Nassr vs. Al-Ittihad por TV y Online en México

¿Dónde ver Al-Ittihad vs. Al-Nassr EN VIVO GRATIS, con Cristiano Ronaldo y Karin Benzema por Saudí Pro League 2025?

La Saudi Pro League vivirá su primer gran clásico de la temporada en la jornada 4, cuando Al-Ittihad reciba a Al-Nassr este viernes 26 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT / 12:00 p.m. (CDMX) . Ambos gigantes llegan con un arranque perfecto en la liga, lo que garantiza un duelo de alto voltaje por el liderato. Actualmente, los ‘Caballeros de Najd’ se sitúan en la cima gracias a una mejor diferencia de goles, y el equipo de Cristiano Ronaldo buscará un resultado favorable para arrebatarle el trono al actual campeón. Para todo el público en México, podrás seguir el partido en vivo online por la señal de FOX Sports en directo desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet, móvil o cualquier otro dispositivo móvil.

Al-Ittihad visitará a Al-Nassr en el duelo más atractivo de la cuarta jornada de la Saudi Pro League. | Crédito: نادي النصر السعودي - AlNassr Saudi Club / Facebook

Dónde ver FOX Deportes, Al-Nassr vs. Al-Ittihad por Saudi Pro League

La Saudi Pro League se podrá ver en FOX, FS1 y FS2. Para aquellos que no tienen cable, existen servicios de transmisión en vivo que pasarán el partido entre Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la señal de YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV y fuboTV.

Desafortunadamente para la mayoría de los fanáticos, FOX Sports se emite únicamente a través del sistema de paga. Se requiere Dish Latino, Spectrum o DirecTV para tener acceso a este.

CANAL Dish Latino Spectrum DirecTV FOX Sports 855 442 465

¿Cómo puedo ver Al-Nassr vs. Al-Ittihad por Saudi Pro League y otros partidos en mi servicio de streaming habitual si estoy en el extranjero?

Si te encuentras fuera de tu región de origen y deseas acceder a tu servicio de streaming deportivo habitual, la solución es utilizar una Red Privada Virtual (VPN). Una VPN te permite simular que estás navegando desde tu país al establecer una conexión segura y cifrada. De esta forma, puedes saltarte las restricciones geográficas (geobloqueo) que limitan la transmisión de eventos en el extranjero y ver los partidos en vivo utilizando tu suscripción regular como el duelo Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Saudi Pro League.

Al-Nassr recibirá a Al-Ittihad en el partido más esperado de la fecha cuatro de la Saudi Pro League. | Crédito: نادي الاتحاد السعودي / Facebook

Cuándo, dónde y a qué hora ver Al-Nassr vs. Al-Ittihad

Datos clave para ver el partido Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Saudi Pro League en el King Abdullah Sports City de Yidda, Arabia Saudita.

Fecha : Viernes, 26 de septiembre de 2025

: Viernes, 26 de septiembre de 2025 Hora : 2pm ET (Hora del Este de EE. UU.) / 12:00 pm (Tiempo del Centro de México) / 11am PT (Hora del Pacífico de EE. UU.)

: 2pm ET (Hora del Este de EE. UU.) / 12:00 pm (Tiempo del Centro de México) / 11am PT (Hora del Pacífico de EE. UU.) Ubicación : King Abdullah Sports City en Yidda, Arabia Saudita

: King Abdullah Sports City en Yidda, Arabia Saudita TV : FOX Sports, Fox Soccer Plus (Estados Unidos, El Caribe, México, Latinoamérica y Centro América)

: FOX Sports, Fox Soccer Plus (Estados Unidos, El Caribe, México, Latinoamérica y Centro América) Transmisión en vivo: Fubo (Pruébalo gratis), Foxsports.com, FOX Sports App y Fox One

El equipo de Jorge Jesus ha demostrado una forma imponente al inicio de la temporada 2025-26, siendo el conjunto más goleador de la liga con solo un gol encajado en tres partidos. Su buen momento fue ratificado con una contundente victoria 5-0 en la AFC Champions League Elite. Por su parte, el campeón defensor, Al-Ittihad, dirigido por Laurent Blanc, comenzó con gran brillo ofensivo, pero ha visto cómo su capacidad goleadora ha disminuido tras una lesión de Karim Benzema, quien es duda para este crucial encuentro.

Este partido representa el primer examen de fuego para ambos equipos, quienes tienen la mira puesta en el campeonato. Para Cristiano Ronaldo, este es un juego clave en el calendario de la liga, ya que aún no ha podido levantar el trofeo saudí. El encuentro se disputará en el Estadio King Abdullah Sports City de Yidda a las 12:00 horas (Tiempo del Centro de México) / 14:00 horas (Hora del Este de Estados Unidos), y promete ser una batalla táctica y ofensiva.