Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

España, con Lamine Yamal como su principal figura, enfrentará a Francia, de Kylian Mbappé, hoy por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, Estados Unidos, desde las 21:00 horas (en territorio español). La transmisión oficial del compromiso de La Roja será transmitida EN DIRECTO por La 1 y por streaming vía RTVE Play Mundial. Un duelo con sabor a final que promete cautivar a los amantes de buen fútbol.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Francia por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Francia por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Francia vs. España hoy por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Francia vs. España hoy por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO

Diales de TVE La 1 en España

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Francia por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y españoles desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Navegadores web
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Apple TV
  • Tablets
  • Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Francia por el Mundial 2026

DetalleInformación
⚽ PartidoEspaña — Francia
🏆 CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (semifinal)
📅 FechaMartes 14 de julio de 2026
🕑 Hora21:00 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioAT&T Stadium
📍 CiudadArlington, Texas (Estados Unidos)
📺 TVTVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
📱 StreamingRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
RTVE PLAY, CANAL 1, LA 1 HD, DAZN, LA 2, Telemundo Deportes y DIRECTV EN VIVO — ver partido España vs. Francia por TV y Online | VIDEO
España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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