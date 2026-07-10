España vuelve a la acción en el Mundial 2026 con un esperado enfrentamiento ante Bélgica por los cuartos de final. La selección dirigida por Luis de la Fuente buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un compromiso que promete grandes emociones y que podrá seguirse en directo por La 1 HD, la señal de Televisión Española.

Los aficionados españoles tendrán la posibilidad de disfrutar del encuentro tanto por televisión abierta como mediante RTVE Play, la plataforma de streaming de RTVE. Si quieres conocer todas las formas de ver el partido EN VIVO, tanto dentro como fuera de España, además de los horarios oficiales en distintos países, continúa leyendo esta guía.

¿Cómo ver La 1 HD y RTVE Play EN VIVO por TV o Internet?

La transmisión de España vs. Bélgica estará disponible para los espectadores de España mediante La 1 HD y RTVE Play.

Estas son las principales formas de acceder a la señal:

Televisión Digital Terrestre (TDT): La 1 HD forma parte de la oferta gratuita de la TDT en toda España.

La 1 HD forma parte de la oferta gratuita de la TDT en toda España. RTVE Play: El partido podrá seguirse en vivo desde la plataforma oficial de RTVE mediante cualquier navegador web.

El partido podrá seguirse en vivo desde la plataforma oficial de RTVE mediante cualquier navegador web. Aplicación RTVE Play: Disponible para dispositivos Android y iPhone.

Disponible para dispositivos Android y iPhone. Smart TV: La aplicación RTVE Play puede instalarse en televisores inteligentes compatibles.

La aplicación RTVE Play puede instalarse en televisores inteligentes compatibles. Dispositivos de streaming: También es compatible con dispositivos como Chromecast y Apple TV.

También es compatible con dispositivos como Chromecast y Apple TV. Computadora o laptop: Accediendo a RTVE Play desde cualquier navegador actualizado.

Accediendo a RTVE Play desde cualquier navegador actualizado. Tablets: Disponible mediante la aplicación oficial para iOS y Android.

La señal de La 1 HD es completamente gratuita dentro de España, mientras que RTVE Play permite seguir la programación en directo desde múltiples dispositivos.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play Mundial y TVE La 1 HD EN DIRECTO ONLINE para ver el partido España — Bélgica hoy por los cuartos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Se puede ver La 1 HD y RTVE Play desde el extranjero?

Sí, aunque con algunas limitaciones.

La señal en directo de La 1 HD mediante RTVE Play puede estar restringida fuera de España debido a los derechos internacionales de transmisión del Mundial 2026. Esto significa que, dependiendo del país desde el que intentes acceder, el partido podría no estar disponible en directo.

En esos casos, los aficionados deberán recurrir al canal o plataforma que cuente con los derechos oficiales de transmisión en su territorio. RTVE mantiene parte de su contenido accesible desde el extranjero, pero los eventos deportivos internacionales suelen estar sujetos a restricciones geográficas.

¿A qué hora juega España vs. Bélgica? Horarios por país

España enfrenta a Bélgica en el Estadio Los Ángeles este viernes 10 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026.

País Hora Estados Unidos (ET) 2:00 p. m. Estados Unidos (CT) 1:00 p. m. Estados Unidos (MT) 12:00 p. m. Estados Unidos (PT - Los Ángeles) 11:00 a. m. México 1:00 p. m. Guatemala 1:00 p. m. El Salvador 1:00 p. m. Honduras 1:00 p. m. Nicaragua 1:00 p. m. Costa Rica 1:00 p. m. Panamá 2:00 p. m. República Dominicana 2:00 p. m. Puerto Rico 2:00 p. m. Jamaica 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Chile 3:00 p. m. Paraguay 3:00 p. m. Argentina 4:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Brasil (Brasilia) 4:00 p. m. España (peninsular) 9:00 p. m.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)