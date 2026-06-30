La candidata máxima por lo demostrado en fase de grupos tiene su primera prueba de fuego rumbo a su tercera estrella. Este martes 30 de junio, no te pierdas el partido de Francia vs. Suecia EN DIRECTO a través de la señal de RTVE Play Mundial y La 1 HD en directo en señal abierta desde España, a partir de las 23:30 hora peninsular . La Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y compañía, quieren demostrar que son la selección favorita a quedarse con el Mundial de Fútbol 2026.

El Francia vs. Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, Francia - Suecia por el Mundial 2026?

No te pierdas la transmisión del partido Francia - Suecia de la ronda de 16avos de final del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante TVE La 1, señal que llevará la cobertura completa desde el Estadio Akron de Guadalajara.

La cadena pública española mantiene una amplia cobertura deportiva y suele acompañar los compromisos de La Roja con programación especial, análisis y contenidos previos y posteriores al partido.

Canales de TVE La 1 para ver Francia - Suecia EN VIVO

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, Francia - Suecia por el Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir el partido Francia - Suecia por el Mundial 2026 por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española.

Además de las transmisiones deportivas, RTVE Play ofrece acceso a series, películas, documentales, programas de radio y contenidos exclusivos para dispositivos móviles y televisores inteligentes.

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Alineaciones de Francia contra Suecia:

Francia: Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappe.

Suecia: Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.

Horario, TV y dónde ver Francia - Suecia por 16avos de final del Mundial 2026

Partido: Francia - Suecia por 16avos de final del Mundial 2026

Francia - Suecia por 16avos de final del Mundial 2026 Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 11:00 p.m. hora peninsular

11:00 p.m. hora peninsular Canal TV: TVE La 1

TVE La 1 Streaming: RTVE Play