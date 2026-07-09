Marruecos, con Brahim Díaz y Achraf Hakimi, se medirá contra Francia de Kylian Mbappé por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Boston (Gillette Stadium) en Foxborough, Estados Unidos. El compromiso está pactado para empezar a las 10:00 p.m. (horario en España) y 4:00 p.m. (ET de Estados Unidos) y será transmitido EN DIRECTO por RTVE Play Mundial y La 1 HD .

Un duelo que promete ser intenso y emotivo. Marruecos es un equipo joven que tiene argumentos futbolísticos para ilusionarse con la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Brahim Díaz es el encargado de romper líneas y conducir la ofensiva. Mientras que Achraf Hakimi pone el orden defensivo y cada vez que pasa al ataque genera peligro.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Marruecos - Francia por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Marruecos - Francia correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Foxborough.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

Señal del Canal La 1 HD y RTVE Play en directo para ver Marruecos - Francia, hoy 9 de julio, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Marruecos - Francia por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y suecos desde cualquier dispositivo compatible.

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Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Marruecos - Francia por el Mundial 2026

Detalle Información ⚽ Partido Francia-Marruecos 🏆 Competición Cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha Jueves 9 de julio del 2026. 🏟️ Estadio Estadio Boston (Gillette Stadium) en Foxborough. 📍 Ciudad Foxborough, Estados Unidos. 📺 TV La 1 y La 2 Cat. 📱 Streaming RTVE Mundial

Francia y Marruecos se enfrentan este viernes 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE, La 1 HD, Canal 1 HD, La 2 Cat, La 2 HD, DAZN Mundial, GOL Caracol, Canal RCN, Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)