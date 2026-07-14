España, con Lamine Yamal como su principal figura, enfrentará a Francia, de Kylian Mbappé, hoy por las semifinales del Mundial 2026 en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, Estados Unidos, desde las 21:00 horas (en territorio español). La transmisión oficial del compromiso de La Roja será transmitida EN DIRECTO por La 1 y por streaming vía RTVE Play Mundial. Un duelo con sabor a final que promete cautivar a los amantes de buen fútbol.
¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Francia por el Mundial 2026?
TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España — Francia por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Arlington, Texas.
Diales de TVE La 1 en España
- Dial 1 de Movistar Plus+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone TV
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV (Andorra)
Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Francia por Internet?
RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.
La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre franceses y españoles desde cualquier dispositivo compatible.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
- Aplicación RTVE Play para Android
- Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
- Navegadores web
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
- Apple TV
- Tablets
- Ordenadores
Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España — Francia por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|⚽ Partido
|España — Francia
|🏆 Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (semifinal)
|📅 Fecha
|Martes 14 de julio de 2026
|🕑 Hora
|21:00 horas (España peninsular)
|🏟️ Estadio
|AT&T Stadium
|📍 Ciudad
|Arlington, Texas (Estados Unidos)
|📺 TV
|TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
|📱 Streaming
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España