Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

¡Por los cuartos! Colombia, con James Rodríguez y Luis Díaz a la cabeza, buscará continuar haciendo historia en la Copa del Mundo. Hoy martes 7 de julio, el equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá. El compromiso está pactado para empezar a las 3:00 p.m. (horario colombiano, peruano y ecuatoriano).

Tras superar con éxito la fase de grupos y eliminar a Ghana, Colombia se alista para otra gesta deportiva. Si bien la tarea no será sencilla, porque al frente tiene un equipo compacto que cuenta con jugadores de jerarquía como Granit Xhaka y Breel Embolo, hay confianza en imponerse y lograr la clasificación a cuartos de final.

La transmisión del partido en el territorio colombiano estará a cargo de Canal RCN. A continuación, te contaremos todo lo referente a la casa televisora para que puedas alentar a Colombia en su reto ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

TUDN y Canal 5 transmiten el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY 7 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
TUDN y Canal 5 transmiten el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY 7 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
/ Jairo Rúa

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Suiza por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Colombia vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO este martes 7 de julio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
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MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
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Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
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  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO desde Colombia

  • Fecha: Martes 7 de julio de 2026
  • Lugar: Estadio BC Place Vancouver, Canadá
  • Horario: 3:00 p.m. Colombia
  • Canal TV: Canal RCN
  • Streaming: RCN App
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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