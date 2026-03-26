¡Vamos Colombia! Sigue el partido contra Croacia en vivo por Canal RCN en señal abierta. Descubre cómo ver este emocionante encuentro por Fútbol TV Online desde EE. UU. ¡Toda la pasión de la Tricolor en directo y totalmente gratis! | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
¡Vamos Colombia! Sigue el partido contra Croacia en vivo por Canal RCN en señal abierta. Descubre cómo ver este emocionante encuentro por Fútbol TV Online desde EE. UU. ¡Toda la pasión de la Tricolor en directo y totalmente gratis! | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Las selecciones de fútbol de Colombia y Crocia se verán las caras en un partido amistoso internacional válido por fecha FIFA, que les servirá para afinar detalles de cara rumbo al Mundial 2026. El cotejo se llevará a cabo este jueves 26 de marzo a las 18:30 horas de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) desde el Camping World Stadium de Orlando, Florida. ¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión (RCN Deportes) en señal abierta y cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y TiGo STAR. Aquí te contamos cómo acceder a estos canales de televisión.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Croacia por amistoso internacional?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en las Eliminatorias y de preparación rumbo al Mundial 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

  • Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

  • Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

  • Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV
  • Canal 4 de Bogotá en Claro TV
  • Canal 5 de Cali en Claro TV
  • Canal 9 de Barranquilla en Claro TV
  • Canal 9 de Medellín en Claro TV
  • Canal 31 de Cartagena en Claro TV
  • Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

  • Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR
  • Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR
  • Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR
  • Canal 9 de Cali en TiGo STAR
  • Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR
  • Canal 30 de Manizales en TiGo STAR
  • Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Bolivia por las amistoso internacional.

Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Croacia por Eliminatorias 2026

  • Fecha: Jueves, 26 de marzo de 2026
  • Partido: Colombia vs. Croacia, por amistoso internacional válido por fecha FIFA
  • Hora: 18:30 de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT)
  • Canal: RCN Televisión
  • Lugar: Camping World Stadium de Orlando, Florida

Programación del Canal RCN: jueves 26 de marzo de 2026

  • 00:00 - La noche
  • 01:00 - Amor a la Plancha
  • 02:30 - Noticias RCN
  • 03:30 - Programación no disponible
  • 04:30 - Salud Para Todos
  • 05:00 - Noticiero de alerta
  • 06:00 - Noticias RCN
  • 07:30 - Mañana express
  • 09:30 - Buen día, Colombia
  • 12:30 - Noticias RCN
  • 14:30 - Caso Cerrado
  • 15:30 - Mujeres sin filtro
  • 16:30 - Caso Cerrado
  • 17:30 - Fútbol Previa
  • 18:30 - Fútbol masculino amistosos internacionales
  • 20:30 - La Casa de los Famosos Colombia
  • 22:00 - Enfermeras
  • 23:30 - Noticias RCN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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