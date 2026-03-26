Las selecciones de fútbol de Colombia y Crocia se verán las caras en un partido amistoso internacional válido por fecha FIFA, que les servirá para afinar detalles de cara rumbo al Mundial 2026. El cotejo se llevará a cabo este jueves 26 de marzo a las 18:30 horas de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) desde el Camping World Stadium de Orlando, Florida. ¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión (RCN Deportes) en señal abierta y cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y TiGo STAR. Aquí te contamos cómo acceder a estos canales de televisión.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Croacia por amistoso internacional?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en las Eliminatorias y de preparación rumbo al Mundial 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Bolivia por las amistoso internacional.

Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Croacia por Eliminatorias 2026

Fecha : Jueves, 26 de marzo de 2026

: Jueves, 26 de marzo de 2026 Partido : Colombia vs. Croacia, por amistoso internacional válido por fecha FIFA

: Colombia vs. Croacia, por amistoso internacional válido por fecha FIFA Hora : 18:30 de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT)

: 18:30 de Bogotá (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) Canal : RCN Televisión

: RCN Televisión Lugar: Camping World Stadium de Orlando, Florida

Programación del Canal RCN: jueves 26 de marzo de 2026

00:00 - La noche

01:00 - Amor a la Plancha

02:30 - Noticias RCN

03:30 - Programación no disponible

04:30 - Salud Para Todos

05:00 - Noticiero de alerta

06:00 - Noticias RCN

07:30 - Mañana express

09:30 - Buen día, Colombia

12:30 - Noticias RCN

14:30 - Caso Cerrado

15:30 - Mujeres sin filtro

16:30 - Caso Cerrado

17:30 - Fútbol Previa

18:30 - Fútbol masculino amistosos internacionales

20:30 - La Casa de los Famosos Colombia

22:00 - Enfermeras

23:30 - Noticias RCN