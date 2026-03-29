Colombia y Francia se enfrentan este domingo 29 de marzo de 2026 en un amistoso internacional de alto calibre que se jugará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos), un escenario recientemente renombrado que es casa de los Washington Commanders de la NFL. El balón rodará desde las 15:00 (hora local, ET) en un choque que forma parte de la recta final de preparación de ambas selecciones. Para todo el público colombiano, podrás seguir el evento por la señal oficial de RCN en vivo en directo y online desde cualquier dispositivo móvil.

La selección Colombia de Néstor Lorenzo aterriza en este amistoso de lujo con una estructura consolidada y nombres que hoy marcan diferencia en Europa y Sudamérica. Luis Díaz, figura en la élite del fútbol europeo, y James Rodríguez, aún líder de juego y referencia del vestuario, encabezan una nómina que mezcla jerarquía, talento y continuidad de proceso. A su alrededor aparecen apuestas como Marino Hinestroza, uno de los atacantes que más ha crecido en el último año, y el regreso de Dayro Moreno, llamado nuevamente por su vigencia goleadora y experiencia en escenarios de máxima presión.

Francia, dirigida por Didier Deschamps, presenta una plantilla de élite mundial con Kylian Mbappé recuperado y listo para ser protagonista, acompañado por Ousmane Dembélé y Michael Olise, todos procedentes de clubes top de Europa. El último antecedente directo entre ambas selecciones favorece a Colombia, que firmó una remontada histórica 2-3 en el Stade de France en 2018, con goles de Muriel, Falcao y Juan Fernando Quintero, en la primera victoria cafetera ante los galos.

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Francia por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO este domingo 29 de marzo de 2026.

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Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo de TDT, lo que facilita la sintonización. Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).

En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el o sus plataformas de (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional). Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.